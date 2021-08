Adels­dorf (ots) – Gestern Nach­mit­tag (30.08.2021) dran­gen bis­lang Unbe­kann­te gewalt­sam in ein Ein­fa­mi­li­en­haus in Adels­dorf (Lkrs. Erlan­gen-Höchstadt) ein und ent­wen­de­ten Wert­ge­gen­stän­de. Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet in die­sem Zusam­men­hang um Zeugenhinweise.

Die bis­lang unbe­kann­ten Täter ver­schaff­ten sich im Zeit­raum zwi­schen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr gewalt­sam Zutritt zum Wohn­an­we­sen in der Goe­the­stra­ße. Sie durch­wühl­ten die Räum­lich­kei­ten und konn­ten schließ­lich mit meh­re­ren Wert­ge­gen­stän­den ent­kom­men. Die genaue Höhe des Beu­te­scha­dens ist der­zeit noch unklar. Der Sach­scha­den beläuft sich auf meh­re­re Hun­dert Euro.

Ein Zeu­ge konn­te vor dem Anwe­sen zwei Män­ner beob­ach­ten. Beschrei­bung der mut­maß­li­chen Täter:

Täter:

Männ­lich, ca. 25 Jah­re alt, etwa 165 cm groß, hel­le Haut­far­be. Beklei­det war er unter ande­rem mit einem Baseballcap.

Täter:

Männ­lich, ca. 40 Jah­re alt, etwa 175 cm groß, kur­ze Haa­re. Er war mit einer Jeans beklei­det und hat­te ein gepfleg­tes Aussehen.

Die bei­den waren mit einem Pkw der Mar­ke VW Golf IV in der auf­fäl­li­gen Far­be hell­grün am Tat­ort. Der Zeu­ge konn­te das Teil­kenn­zei­chen „UN“ able­sen. Dabei könn­te es sich um ein deut­sches Kenn­zei­chen handeln.

Das Fach­kom­mis­sa­ri­at für Spu­ren­si­che­rung der Kri­mi­nal­po­li­zei Erlan­gen über­nahm die ersten Maß­nah­men am Tat­ort. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen hat das Fach­kom­mis­sa­ri­at für Ein­bruch­dieb­stahl der Kri­mi­nal­po­li­zei Erlan­gen über­nom­men. Die Beam­ten bit­ten um wei­te­re Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0911 2112–3333.