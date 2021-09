Nach­dem seit eini­gen Wochen bereits das Spor­trei­ben in Bay­ern wei­test­ge­hend mög­lich ist, gibt es nun end­lich auch Erleich­te­run­gen bei Indoor-Sport­ver­an­stal­tun­gen. Der Mini­ster­rat hat am 31. August 2021 ein­stim­mig neue Coro­na-Rege­lun­gen mit Wir­kung ab 2. Sep­tem­ber 2021 beschlos­sen. Die bis­he­ri­gen Rege­lun­gen hat der Frei­staat deut­lich wei­ter­ent­wickelt. Das Herz­stück bil­det bei Innen­räu­men künf­tig grund­sätz­lich die 3‑G-Rege­lung (geimpft, gene­sen, nega­tiv gete­stet) ab einer 7‑Ta­ges-Inzi­denz von über 35. Wei­te­re an die Inzi­denz gekop­pel­te Rege­lun­gen ent­fal­len. Bei Indoor-Sport­ver­an­stal­tun­gen sind nun auch in Bay­ern 5.000 Zuschau­er mög­lich, dar­über hin­aus kommt die Bun­des­re­ge­lung zum Tragen.

„Die vier­te Wel­le ist da“, sagt der Prä­si­dent des BLSV, Jörg Ammon. „Aller­dings ist ihr Ver­lauf mil­der, weil zwi­schen­zeit­lich sehr vie­le Men­schen in Bay­ern geimpft sind und sich und ihre Mit­men­schen schüt­zen. Des­halb sind die neu­en Rege­lun­gen not­wen­dig. Recht­zei­tig zu Beginn der Indoor-Sai­son sind nun auch dort wie­der grö­ße­re Sport­ver­an­stal­tun­gen unter den Aspek­ten der Sicher­heit und Eigen­ver­ant­wor­tung mög­lich. Das begrü­ßen wir sehr!“

Dafür, dass grö­ße­re Zuschau­er­ver­an­stal­tun­gen innen wie­der mög­lich sind und auch das Tra­gen von Mas­ken im Außen­be­reich grund­sätz­lich ent­fällt, hat­te sich der BLSV genau­so ein­ge­setzt wie für das Ent­fal­len von zah­len­mä­ßi­gen Beschrän­kun­gen für Sport­trei­ben­de. Bei­des wird nun umgesetzt.

Bei Sport­ver­an­stal­tun­gen im Innen­be­reich kön­nen Zuschau­er auf das Tra­gen von Mas­ken ver­zich­ten, wenn in der Sport­stät­te die not­wen­di­gen Abstän­de von 1,50 m ein­ge­hal­ten werden.

„Sport und Bewe­gung sind essen­ti­el­le Bestand­tei­le zur Gesund­erhal­tung der Bevöl­ke­rung und tra­gen damit ent­schei­dend zur Über­win­dung der Pan­de­mie bei“, erklärt Ammon. Mehr Infor­ma­tio­nen und aktu­el­le Fra­gen und Ant­wor­ten (FAQs) bie­tet der BLSV auf sei­ner Web­site unter www​.blsv​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus, in sei­nen sozia­len Medi­en sowie in Mai­lings an Sport­ver­ei­ne und Sport­fach­ver­bän­de an. Dar­über hin­aus steht das BLSV Ser­vice-Cen­ter unter der Mail-Adres­se service@​blsv.​de und zu den BLSV-Geschäfts­zei­ten unter der Tel. +49 89 15702 400 für Rück­fra­gen zur Verfügung.