Mit Niklas Gabri­el wech­sel­te ein jun­ger, in Lands­hut aus­ge­bil­de­ter Ver­tei­di­ger nach Bay­reuth. Der 1,90 Meter gro­ße und 82 Kilo schwe­re Rechts­schüt­ze durch­lief den kom­plet­ten Nach­wuchs sei­nes Hei­mat­ver­eins und wur­de in der vor­an­ge­gan­ge­nen Sai­son erst­mals im DEL2-Team der Nie­der­bay­ern ein­ge­setzt. Hier kam er zu 22 Par­tien und lief zudem für drei Par­tien für Pas­sau in der Ober­li­ga auf. Nun also erfolgt der Schritt nach Bay­reuth um die per­sön­li­che Ent­wick­lung wei­ter zu vor­an zu trei­ben. Der Ver­trag hat Gül­tig­keit für die nun anste­hen­de Spiel­zeit. Zwi­schen zwei Trai­nings­ein­hei­ten, die Gabri­el der­zeit in Nürn­berg absol­viert, konn­ten wir kurz mit ihm telefonieren.

Medi­en­team: Niklas, herz­lich will­kom­men bei den Bay­reuth Tigers. In dei­nem bis­he­ri­gen Eis­hockey­le­ben hast du aus­schließ­lich das Tri­kot dei­nes Hei­mat­ver­eins getra­gen. War­um jetzt der Wechsel?

Niklas Gabri­el: Das ist schnell erklärt. Ich möch­te mich als jun­ger Akteur natür­lich wei­ter­ent­wickeln und sehe in Bay­reuth ein­fach die bes­se­ren Mög­lich­kei­ten. Ich den­ke, dass ich hier ein­fach mehr Eis­zeit erhal­te und ent­spre­chend spie­len kann.

Medi­en­team: Wenn man so will, absol­vierst du nun dei­ne erste kom­plet­te Sai­son im Her­ren­be­reich. Was erwar­test du dir bzw. wie gehst an die neu­en Auf­ga­ben heran?

Niklas Gabri­el: Zunächst möch­te ich natür­lich sport­lich ankom­men, mit Eis­zeit erspie­len und mit dem Team eine gute Sai­son spie­len und die gesteck­ten Zie­le errei­chen. Und hof­fe auf ein coo­les Team und gute Jungs. Das, was ich aber bis­her gehört habe, ist viel­ver­spre­chend. Ich freue mich der­zeit ein­fach bald nach Bay­reuth zu kom­men und auf den Saisonstart.

Medi­en­team: Kennst du dei­nen neu­en Trai­ner schon und kannst uns was zu ihm sagen?

Niklas Gabri­el: Mit Petri habe ich bis­her nur ein paar Mal tele­fo­niert und ein­mal haben wir uns auch kurz hier in Nürn­berg getrof­fen. Er auf jeden Fall ein coo­ler Typ und ein Trai­ner, der ger­ne mit jun­gen Spie­lern arbei­tet und die­sen auch vertraut.

Medi­en­team: Wie sieht dei­ne der­zei­ti­ge Vor­be­rei­tung aus, bevor du in Bay­reuth eintriffst?

Niklas Gabri­el: Wie bereits erwähnt, bin ich in Nürn­berg und habe die Mög­lich­keit mit den Ice Tigers – auch zusam­men mit Jan-Luca – zu trai­nie­ren. Das geht prak­tisch über den kom­plet­ten August.

Medi­en­team: Wie siehst du dich selbst als Eishockeyspieler?

Niklas Gabri­el: Ich habe in mei­nem Alter natür­lich noch eini­ges an Poten­ti­al um mich wei­ter zu ent­wickeln. Ich den­ke, dass ich im läu­fe­ri­schen Bereich ganz gut bin und einen guten Schuss habe. Wo ich mich in jedem Fall noch ver­bes­sern möch­te, ist schnel­ler zu spie­len um gewis­se Situa­tio­nen bes­ser zu handeln.

Medi­en­team: Weißt du schon etwas über bzw. kennst du Bay­reuth bereits?

Niklas Gabri­el: Nein, das steht noch an. Bis­her war ich nur zwei Mal kurz in Bay­reuth und konn­te noch nicht so viel erkunden.

Medi­en­team: Niklas, vie­len Dank. Wir wün­schen dir viel Spaß und Erfolg im Tri­kot der Tigers und freu­en uns, die bald in Bay­reuth begrü­ßen zu dürfen.

Alex­an­der Vögel