Auf­grund der hohen Nach­fra­ge bie­ten wir auch die­se Woche unse­ren Gästen in Göß­wein­stein ein vol­les Pro­gramm. Am Mitt­woch, 01.09.2021, fin­det eine Wan­de­rung zu den Aus­sicht­punk­ten Göß­wein­steins inclu­si­ve einer Burg­be­sich­ti­gung statt, die ca. 3 Stun­den dau­ert. Beginn ist um 10.00 Uhr an der Tou­rist­info in Göß­wein­stein, die Anmel­dung kann bis Diens­tag, 31.08.2021 um 16.00 Uhr erfolgen.

Wei­ter geht es dann am Don­ners­tag mit dem belieb­ten Bier­di­plom um 18.00 Uhr im Gast­haus Stern, wo bei einer Bier­ver­ko­stung alles Wis­sens­wer­te rund ums frän­ki­sche Bier mit lusti­gen Anek­do­ten erzählt wird. Die Anmel­dung hier­für muss bis Don­ners­tag 12.00 Uhr in der Tou­rist­info erfol­gen. Am Sams­tag­abend um 20.30 Uhr gibt es dann eine Zusatz­füh­rung mit dem Nacht­wäch­ter , Anmel­dung bis Sams­tag 12.00 Uhr mög­lich. Am Sonn­tag star­tet unse­re ca. 3‑stündige Bar­fuß-Erleb­nis­wan­de­rung mit Infor­ma­tio­nen zu Wild­kräu­tern um 14.00 Uhr, Anmel­dun­gen sind bis Sams­tag 12.00 Uhr mög­lich. Alle Ver­an­stal­tun­gen kön­nen per­sön­lich oder tele­fo­nisch unter Tele­fon­num­mer 09242/456 oder per Mail info@​goessweinstein.​de gebucht werden.