Mit einem gemein­sa­men Schrei­ben appel­lie­ren Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger und 2. Bür­ger­mei­ster Andre­as Zip­pel an Kurier‑, Express- und Post-Dienst­lei­ster (KEP-Dien­ste), auf eine kli­ma­freund­li­che Lie­fe­rung zu ach­ten. Hin­ter­grund des Schrei­bens, das an sämt­li­che regio­na­le Ver­teil­zen­tren der wich­tig­sten KEP-Dien­ste ver­sandt wur­de, sind ver­mehrt ein­ge­hen­de Beschwer­den von Bay­reu­ther Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, die sich unter ande­rem dar­über bekla­gen, dass Lie­fe­ran­ten den Motor ihres Fahr­zeugs oft über meh­re­re Minu­ten im Stand lau­fen las­sen, wäh­rend sie ein Paket über­brin­gen. „Wir haben gro­ßes Ver­ständ­nis dafür, dass in Ihrer Bran­che nicht von heu­te auf mor­gen ein Umstieg auf alter­na­ti­ve Lie­fer­fahr­zeu­ge erfol­gen kann“, so Ebers­ber­ger und Zip­pel. Die bei­den bit­ten aber ein­dring­lich um eine Sen­si­bi­li­sie­rung der Mitarbeiter/​innen, bei der Paket­aus­lie­fe­rung stär­ker Rück­sicht auf die Belan­ge der Umwelt und der Anwohner/​innen zu neh­men. „Dar­über hin­aus möch­ten wir auch dazu anre­gen, den wei­ter anwach­sen­den Lie­fer­ver­kehr auch in Bay­reuth öko­lo­gisch ver­träg­li­cher abzu­wickeln und stär­ker zu bündeln.“