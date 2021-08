Infol­ge der Über­schrei­tung der 7‑Ta­ges-Inzi­denz von 25 und 35 Neu­in­fek­tio­nen je 100.000 Ein­woh­ner inner­halb von sie­ben Tagen

Der Coro­na-7-Tage-Inzi­denz­wert, über­schritt im Land­kreis Lich­ten­fels vom 26. bis 28. August 2021, somit an drei auf­ein­an­der fol­gen­den Tagen, den Wert von 25. Vom 27. bis 29. August 2021 über­schritt der Land­kreis Lich­ten­fels an drei auf­ein­an­der fol­gen­den Tagen auch den Wert von 35. Infol­ge des­sen tre­ten gemäß der 13. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­ver­ord­nung eine Rei­he neu­er Rege­lun­gen in Kraft.

Gemäß der 13. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­ver­ord­nung gel­ten ab dem zwei­ten Tag nach Vor­lie­gen der Vor­aus­set­zung, somit zum 30. August 2021, die Rege­lun­gen, die an eine Über­schrei­tung des Inzi­denz­wer­tes von 25 geknüpft sind. Dies sind nachfolgend:

Schu­len (ein­schließ­lich schu­li­sche Ferienkurse)

Die Aus­nah­me von der Mas­ken­pflicht für Schü­le­rin­nen, Schü­ler und Lehr­kräf­te nach Ein­nah­me des Sitz- oder Arbeits­plat­zes an den wei­ter­füh­ren­den Schu­len gem. § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b) dd) bbb) besteht nicht mehr, im Übri­gen gilt hin­sicht­lich der Mas­ken­pflicht § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der 13. BayIfSMV.

Ab dem zwei­ten Tag nach Vor­lie­gen der Vor­aus­set­zung, somit zum 31. August 2021, gel­ten nach der 13. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­ver­ord­nung die Rege­lun­gen, die an eine Über­schrei­tung des Inzi­denz­wer­tes von 35 geknüpft sind.

Hin­wei­se:

Soweit ein Test­nach­weis vor­ge­se­hen ist, gilt gemäß § 4 Nr. 1 der 13. BayIfSMV:

Es ist ein schrift­li­ches oder elek­tro­ni­sches nega­ti­ves Testergebnis

eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mit­tels wei­te­rer Metho­den der Nukle­in­säuream­pli­fi­ka­ti­ons­tech­nik, der vor höch­stens 48 Stun­den durch­ge­führt wurde eines POC-Anti­gen­tests, der vor höch­stens 24 Stun­den durch­ge­führt wur­de oder eines vom Bun­des­in­sti­tut für Arz­nei­mit­tel und Medi­zin­pro­duk­te zuge­las­se­nen, unter Auf­sicht vor­ge­nom­me­nen Anti­gen­tests zur Eigen­an­wen­dung durch Lai­en (Selbst­tests), der vor höch­sten 24 Stun­den durch­ge­führt wurde,

nach­zu­wei­sen, das den Bestim­mun­gen der Covid-19-Schutz­maß­nah­men-Aus­nah­men­ver­ord­nung entspricht.

Aus­ge­nom­men von der Not­wen­dig­keit der Vor­la­ge eines Test­nach­wei­ses sind gemäß § 4 Nr. 2 der 13. BayIfSMV

asym­pto­ma­ti­sche Per­so­nen, die in Besitz eines auf sie aus­ge­stell­ten Impf­nach­wei­ses (geimpf­te Per­so­nen) oder Gene­se­nen­nach­wei­ses (gene­se­ne Per­so­nen) sind, Kin­der bis zum 6. Geburts­tag und Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die regel­mä­ßi­gen Testun­gen im Rah­men des Schul­be­suchs unterliegen.

Die 13. BayIfSMV sieht die Vor­la­ge eines Test­nach­wei­ses ab einer 7‑Ta­ge-Inzi­denz von 35 in nach­fol­gend auf­ge­führ­ten Berei­chen vor:

Öffent­li­che und pri­va­te Ver­an­stal­tun­gen, Feiern

Teil­neh­mer bei öffent­li­chen und pri­va­ten Ver­an­stal­tun­gen aus beson­de­rem Anlass und mit einem von Anfang an begrenz­ten und gela­de­nen Per­so­nen­kreis müs­sen bei Ver­an­stal­tun­gen in geschlos­se­nen Räu­men über einen Test­nach­weis nach Maß­ga­be von § 4 verfügen.

Kran­ken­häu­ser sowie Vor­sor­ge- und Rehabilitationseinrichtungen

Besu­chern von Kran­ken­häu­sern sowie Vor­sor­ge- und Reha­bi­li­ta­ti­ons­ein­rich­tun­gen, in denen eine den Kran­ken­häu­sern ver­gleich­ba­re medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung erfolgt, darf nur Zutritt gewährt wer­den, wenn sie vor Ort einen Test­nach­weis nach Maß­ga­be von § 4 vorlegen.

Sport

Die Sport­aus­übung und die prak­ti­sche Sport­aus­bil­dung ist in geschlos­se­nen Räu­men nur mit einem Test­nach­weis nach Maß­ga­be von § 4 erlaubt; unter frei­em Him­mel ist die Sport­aus­übung ohne Test­nach­weis gestattet.

Besu­cher bei Sport­ver­an­stal­tun­gen in geschlos­se­nen Räu­men müs­sen einen Test­nach­weis nach Maß­ga­be des § 4 vorlegen.

Frei­zeit­ein­rich­tun­gen

Bei Fluss­kreuz­fahr­ten bedür­fen die Pas­sa­gie­re bei der Ein­schif­fung, wenn die­se in Bay­ern erfolgt, und am Tag eines Land­gangs jeweils einen Test­nach­weis nach Maß­ga­be von § 4.

Für Frei­zeit­parks, Indoor­spiel­plät­ze und ver­gleich­ba­re orts­fe­ste Frei­zeit­ein­rich­tun­gen, Bade­an­stal­ten, Hotel­schwimm­bä­der, Ther­men, Well­ness­zen­tren, Sau­nen, Spiel­hal­len, Spiel­ban­ken und Wett­an­nah­me­stel­len müs­sen die Besu­cher für Ange­bo­te in geschlos­se­nen Räu­men einen Test­nach­weis nach Maß­ga­be des § 4 vorlegen.

Inan­spruch­nah­me kör­per­na­her Dienst­lei­stun­gen in geschlos­se­nen Räumen

Kun­den, die kör­per­na­he Dienst­lei­stun­gen in geschlos­se­nen Räu­men in Anspruch neh­men, haben einen Test­nach­weis nach Maß­ga­be von § 4 vorzulegen.

Gastro­no­mie

Gäste in geschlos­se­nen Räu­men bedür­fen eines Test­nach­wei­ses nach Maß­ga­be von § 4.

Beher­ber­gung

Gäste bedür­fen bei Über­nach­tungs­an­ge­bo­ten von Hotels, Beher­ber­gungs­be­trie­ben, Schul­land­hei­men, Jugend­her­ber­gen, Cam­ping­plät­zen und allen son­sti­gen gewerb­li­chen oder ent­gelt­li­chen Unter­künf­ten bei der Ankunft und zusätz­lich für jede wei­te­ren 72 Stun­den eines Test­nach­wei­ses nach Maß­ga­be von § 4.

Hoch­schu­len

Teil­neh­mer an Prä­senz­ver­an­stal­tun­gen an den Hoch­schu­len müs­sen zwei­mal wöchent­lich einen Test­nach­weis nach § 4 erbringen.

Kul­tur

Besu­cher in geschlos­se­nen Räu­men bei kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen in Thea­tern, Opern, Kon­zert­häu­sern, Büh­nen, Kinos und sonst dafür geeig­ne­ten Ört­lich­kei­ten müs­sen einen Test­nach­weis nach Maß­ga­be des § 4 vorlegen.