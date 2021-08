Auch in die­sem Jahr begin­nen lan­des­weit rund 250 jun­ge Men­schen zum 1. Sep­tem­ber ihre Aus­bil­dung bei der AOK Bay­ern, vier von ihnen bei der AOK in Bamberg.

Fun­dier­te fach­li­che Qualifikation

„Die ange­hen­den Sozi­al­ver­si­che­rungs­fach­an­ge­stell­ten erwer­ben vor Ort umfang­rei­ches Fach­wis­sen über alle Berei­che der Kran­ken- und Pfle­ge­ver­si­che­rung und ler­nen nach und nach alle aus­bil­dungs­re­le­van­ten Abtei­lun­gen ken­nen“, so Klaus Knorr, Direk­tor der AOK in Bam­berg. Die fach­lich fun­dier­te Aus­bil­dung sieht er als Garan­tie für kom­pe­ten­ten und kun­den­ori­en­tier­ten Bera­tungs­ser­vice bei allen Anlie­gen der Ver­si­cher­ten und Arbeit­ge­ber in Bamberg.

Zuneh­men­de Digitalisierung

Durch die Kom­bi­na­ti­on von digi­ta­len und ana­lo­gen Unter­richts­be­stand­tei­len, steht aus Sicht des AOK-Direk­tors einer erfolg­rei­chen Aus­bil­dung auch zu Coro­na­zei­ten nichts im Wege.

Das Bewer­bungs­ver­fah­ren läuft bei der AOK Bay­ern eben­falls teil­wei­se online ab, das heißt Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber rei­chen ihre Unter­la­gen digi­tal ein. Wer sich für eine Kar­rie­re bei der AOK Bay­ern inter­es­siert, fin­det Infor­ma­tio­nen über die Aus­bil­dung zum Sozi­al­ver­si­che­rungs­fach­an­ge­stell­ten oder über das Dua­le Stu­di­um „Manage­ment in der Gesund­heits­wirt­schaft (Bache­lor of Sci­ence) unter www​.aok​.de/​a​g​/​u​ni/