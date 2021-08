UNTER­LEIN­LEI­TER. Im Zeit­raum von 18.08., 12:00 Uhr bis 27.08.2021, 16:00 Uhr wur­de ein in der Kir­chen­stra­ße am Fahr­bahn­rand gepark­ter blau­er Pkw, Opel, von bis­lang unbe­kann­tem Fahr­zeug­füh­rer beschä­digt, wäh­rend die­ser offen­bar an dem Fahr­zeug vor­bei­fah­ren woll­te. Hier­bei wur­de der Kot­flü­gel hin­ten links, sowie der lin­ke Außen­spie­gel beschä­digt. Im Anschluss an den Unfall ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Der Sach­scha­den wird auf ca. 1500 Euro bezif­fert. Die Poli­zei Eber­mann­stadt erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0