BAY­REUTH – Die Stadt­bi­blio­thek lädt in Koope­ra­ti­on mit dem Kirch­platz­treff zur lite­ra­ri­schen Welt­rei­se ein: Am Don­ners­tag, 2. Sep­tem­ber, von 14.30 bis 16 Uhr, steht dabei im Kirch­platz­treff, Kirch­platz 2, Ange­li­ka Wal­dis mit ihrem Buch „Ich kom­me mit“ im Mit­tel­punkt. Die Teilnehmer/​innen besu­chen sozu­sa­gen mit dem Buch in der Hand frem­de Län­der und Städ­te, las­sen sich bezau­bern von Beschrei­bun­gen von Land­schaft und Leu­ten, machen lite­ra­risch Bekannt­schaft mit Men­schen rund um den Glo­bus und hal­ten dies auf einer Welt­kar­te fest. Gro­ßes Gepäck braucht man dabei nicht, nur ein wenig Inter­es­se und Neu­gier­de. Um Vor­anmel­dung unter Tele­fon 0921 596–104 oder kirchplatztreff@​gmx.​de wird gebe­ten. Die Lei­tung haben Mar­ti­na Baum­gärt­ner, Hei­ke Kom­ma und Erna Schmidt.