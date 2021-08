Wohl­stand neu denken!



Im Vor­feld der Bun­des­tags­wahl stellt sich die Fra­ge immer dring­li­cher: wie könn­te ein kli­ma­freund­li­ches, nach­hal­ti­ges Leben aus­se­hen? Flut­ka­ta­stro­phen in Deutsch­land und Brän­de in Süd­eu­ro­pa, Arten­ster­ben und eine wach­sen­de sozia­le Kluft wer­fen die Fra­ge auf, ob unser auf stän­di­ges Wachs­tum aus­ge­rich­te­tes Wirt­schafts­mo­dell zukunfts­fä­hig ist, oder ob wir Wohl­stand neu den­ken müs­sen. Wel­che Per­spek­ti­ven und Kon­zep­te bie­ten uns die Par­tei­en, die zur Wahl stehen?

Die­se Fra­gen wer­den in einer Podi­ums­dis­kus­si­on an Bun­des­tags-Kan­di­da­tin­nen und ‑Kan­di­da­ten gerich­tet. Auf Ein­la­dung von Tran­si­ti­on Forch­heim, der Katho­li­schen Erwach­se­nen­bil­dung und Fri­days for Future Forch­heim neh­men teil: Sven Bach­mann (FDP), Lisa Badum (Grü­ne), Jens Her­zog (Freie Wäh­ler), Jan Jägers (Die Lin­ke), Lisa Lösel (ÖDP), N.N. (CSU) und Andre­as Schwarz (SPD). Das ein­lei­ten­de Impuls­re­fe­rat hält Seba­sti­an Zink, Umwelt­be­auf­trag­ter der Erz­diö­ze­se Bamberg.

Die Ver­an­stal­tung fin­det statt am Frei­tag, 10. Sep­tem­ber in der Egger­bach­hal­le in Eggols­heim. Beginn um 19 Uhr, Ein­lass ab 18 Uhr. Wer teil­neh­men möch­te, muss sich vor­ab per Mail unter podium@​transition-​forchheim.​de mit Namen und Anschrift anmel­den (die gefor­der­ten Daten die­nen nur dem Anwe­sen­heits­nach­weis auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie und wer­den 1 Monat nach der Ver­an­stal­tung gelöscht). Die Mail bie­tet auch Gele­gen­heit, mög­li­che Fra­gen an die Kan­di­da­ten einzureichen.