Am Sams­tag, 11. Sep­tem­ber 2021 beginnt im Land­kreis Bam­berg die erste Sam­mel­tour für „gefähr­li­che Abfäl­le“. Wie üblich steht ein Sam­mel­fahr­zeug des vom Land­kreis beauf­trag­ten Ent­sor­gungs­dienst­lei­sters in allen Land­kreis­ge­mein­den zeit­wei­se zur Ver­fü­gung, um „gefähr­li­che“ Abfäl­le ent­ge­gen zu neh­men, die nicht über die Rest­müll­ton­ne ent­sorgt wer­den dürfen.

Es gel­ten wei­ter­hin die bekann­ten Coro­na-Regeln und FFP2-Maskenpflicht.

Fol­gen­de Abfäl­le kön­nen abge­ge­ben werden:

Pflan­zen­schutz und Schäd­lings­be­kämp­fungs­mit­tel z. B. Her­bi­zi­de, Fun­gi­zi­de, Insek­ti­zi­de, Rat­ten- u. Mäusegift

Löse­mit­tel­hal­ti­ge Abfäl­le z.B. Ben­zin, Lack, Nitro­ver­dün­ner, Fleck- und Rost­ent­fer­ner, Pin­sel­rei­ni­ger, Kle­ber, Brems­flüs­sig­keit, Spi­ri­tus, usw.

Ener­gie­spar­lam­pen (jedoch kei­ne Leucht­stoff­röh­ren; die­se bit­te zum Wertstoffhof!)

Holz­schutz­mit­tel

Bat­te­rien aller Art, z. B. Auto­bat­te­rien, Akkus, Knopfzellen

Che­mi­ka­li­en z. B. Säu­ren, Lau­gen, Sal­ze, Bei­zen, Che­mi­ka­li­en aus dem Hob­by­bereich (Foto­che­mie, Chemielaborkästen, usw.)

Haus­halts­rei­ni­ger und Wasch- bzw. Pfle­ge­mit­tel z.B. Abfluss- u. WC-Rei­ni­ger, Sil­ber­tauch­bä­der, Des­in­fek­ti­ons­mit­tel, Rei­ni­gungs­mit­tel mit Gefahrensymbol,

Auto­pfle­ge­mit­tel (Rostum­wand­ler, Ent­fro­ster, usw.), nicht voll­stän­dig ent­leer­te Spraydosen

Queck­sil­ber­hal­ti­ge Abfäl­le, z.B. alte Ther­mo­me­ter, queck­sil­ber­hal­ti­ge Schalter

Feu­er­lö­scher

Behäl­ter, Fla­schen, Tuben, usw., mit den Gefahr­stoff­sym­bo­len „ätzend“, „gesund­heits­schäd­lich“, „rei­zend“, „leicht­ent­zünd­lich“, „gif­tig“ bzw. „sehr giftig“ :

Nicht ange­nom­men wer­den dage­gen u. a. Alt­öl (Ver­bren­nungs­mo­to­ren- oder Getrie­be­öl), Ölfil­ter, asbest­hal­ti­ge Abfäl­le, Alt­rei­fen und Druckgasflaschen.

Hin­wei­se zur Samm­lung „gefähr­li­cher Abfälle“:

Was­ser­lös­li­che Wand­far­ben (Disper­si­ons­far­ben) ent­hal­ten kei­ne gefähr­li­chen Stof­fe und gehö­ren des­halb nicht zu den „gefähr­li­chen Abfäl­len“. Eimer mit ein­ge­trock­ne­ten Wand­far­ben oder lee­re Eimer sind daher von der Annah­me aus­ge­schlos­sen. Sind Far­ben noch flüs­sig, kön­nen maxi­mal drei Eimer abge­ge­ben wer­den. „Pin­sel­rei­ne“ Kunst­stoff­ei­mer kön­nen über den gel­ben Sack ent­sorgt oder am Wert­stoff­hof abge­ge­ben wer­den, da es sich um eine Ver­kaufs­ver­packung han­delt. Ein Aus­wa­schen der Eimer ist nicht erfor­der­lich! Sind noch flüs­si­ge Farb­re­ste vor­han­den, soll­te man die­se voll­stän­dig ein­trock­nen las­sen. Die getrock­ne­ten Farb­stücke gehö­ren in die Rest­müll­ton­ne, Eimer wie­der­um in den gel­ben Sack / Wertstoffhof.

Nur „haus­halts­üb­li­che Men­gen“! Fal­len grö­ße­re Men­gen „gefähr­li­che Abfäl­le“ an, bei­spiels­wei­se aus Haus­halts­auf­lö­sun­gen oder dem gewerb­li­chen Bereich, neh­men Sie bit­te Kon­takt mit der Abfall­be­ra­tung des Land­krei­ses auf.

Alt­öl (Ver­bren­nungs­mo­to­ren- oder Getrie­be­öl) ist von der Annah­me aus­ge­schlos­sen. Der Han­del ist auf­grund des Alt­öl­ge­set­zes zur Rück­nah­me der gekauf­ten Men­ge verpflichtet.

Alt­lacke/-far­ben (löse­mit­tel­hal­tig): Dosen und Behäl­ter aus Metall mit voll­stän­dig ein­ge­trock­ne­ten Far­ben und Lacken sind Rest­ab­fall, da das schäd­li­che Lösungs­mit­tel bereits ver­dampft ist. Eine Abga­be bei der Pro­blem­ab­fall­samm­lung ist nicht mehr not­wen­dig. Rest­ent­leer­te metal­li­sche Gebin­de (z. B. Metall­ei­mer für Dick­schicht­far­be, Farb­do­sen, …) kön­nen als Schrott an den Wert­stoff­hö­fen im Land­kreis abge­ge­ben werden.

Grund­sätz­lich soll­ten „gefähr­li­che Abfäl­le“ in der Ori­gi­nal­ver­packung abge­ge­ben wer­den, um die Ein­grup­pie­rung zu erleich­tern. Die maxi­ma­le Gebin­de­grö­ße beträgt 25 Liter. Grö­ße­re Eimer oder Kani­ster sind, wie in ande­ren Land­krei­sen auch, von der Annah­me ausgeschlossen.

Bei Fra­gen ste­hen die Mit­ar­bei­ter des Fach­be­reichs Abfall­wirt­schaft unter den Ruf­num­mern 0951/85–706 bzw. 85–708 sehr ger­ne zur Verfügung.

Ter­mi­ne der Sam­mel­tour im Herbst 2021

Sams­tag, 11. Sep­tem­ber 2021

Kem­mern (Wen­de­platz in der Stra­ße „Lan­gäcker“) 8:30 – 9:30 Uhr

Brei­ten­güß­bach (Park­platz am Ten­nis­heim, Schul­stra­ße) 9:45 – 10:45 Uhr

Rat­tels­dorf (Park­platz an der Mehr­zweck­hal­le) 11:00 – 12:00 Uhr

Zap­fen­dorf (Park­platz am Schwimm­bad) 12:30 – 13:30 Uhr

Scheß­litz (Park­platz am alten Bahn­hof) 14:00 – 15:30 Uhr

Sams­tag, 18. Sep­tem­ber 2021

Dörf­leins (Park­platz neben der Sport­an­la­ge des SV Dörf­leins) 8:30 – 9:30 Uhr

Hall­stadt (Park­platz beim Sport­heim des SV Hall­stadt) 9:45 – 11:15 Uhr

Gun­dels­heim (Park­platz am Orla­mün­der­weg) 11:30 – 12:30 Uhr

Lit­zen­dorf (Park­platz am Sport­ge­län­de des ASV Nai­sa) 12:45 – 13:45 Uhr

Strul­len­dorf (Park­platz Haupt­s­moor­stra­ße 2) 14:05 – 15:35 Uhr

Sams­tag, 25. Sep­tem­ber 2021

Sas­s­an­fahrt (frü­he­rer Fest­platz am Damm­weg 7) 8:30 – 9:30 Uhr

Mem­mels­dorf (gemeind­li­cher Bau­hof, Bahn­hof­stra­ße) 10:00 – 11:30 Uhr

Wat­ten­dorf (Park­platz vor Wat­ten­dorf) 12:00 – 12:30 Uhr

Sta­del­ho­fen, OT Stein­feld (Park­platz an der VG Stein­feld) 12:50 – 13:35 Uhr

Königs­feld (Bau­hof der Fa. Bezold, vor der Werks­hal­le) 13:50 – 14:20 Uhr

Sams­tag, 16. Okto­ber 2021

Ste­gau­rach (gemeind­li­cher Bau­hof, Hart­lan­de­ner Stra­ße) 8:30 – 10:00 Uhr

Wals­dorf (Häck­sel­platz am Sport­ge­län­de) 10:15 – 11:00 Uhr

Prie­sen­dorf, OT Neu­hau­sen (Feu­er­wehr­vor­platz, Weiß­berg­str.) 11:15 – 12:00 Uhr

Bisch­berg (Bau­hof der Gemein­de am Lein­tritt) 12:30 – 14:00 Uhr

Viereth-Trun­stadt (Park­platz an der Feu­er­wehr­hal­le in Viereth) 14:15 – 15:15 Uhr

Sams­tag, 23. Okto­ber 2021

Hei­li­gen­stadt (Wert­stoff­hof, Win­kel­lei­te) 8:30 – 9:30 Uhr

Pödel­dorf (Park­platz am Sport­ge­län­de des SC Pödel­dorf) 10:15 – 11:15 Uhr

But­ten­heim (Hof des Rat­hau­ses, Haupt­stra­ße 15) 11:45 – 12:45 Uhr

Alten­dorf (neu­er Bau­hof, Im Elmen 6) 13:00 – 13.30 Uhr

Hirschaid (Leim­hüll 33, gemeind­li­cher Bau­hof) 13:45 – 15:45 Uhr

Sams­tag, 13. Novem­ber 2021

Ebrach (Park­platz am Schwimm­bad) 8:30 – 9:30 Uhr

Burg­wind­heim (Bau­hof der Gemein­de, Sied­lungs­stra­ße 7) 9:45 – 10:45 Uhr

Bur­ge­brach (Park­platz neben der Stei­ger­wald­hal­le) 11:15 – 12:45 Uhr

Schön­brunn (in der Stra­ße „Damm­weg“) 13:00 – 13:30 Uhr

Lis­berg (Fest­platz unter­halb der Burg Lis­berg) 13:45 – 14:15 Uhr

Sams­tag, 20. Novem­ber 2021

Ger­ach (Park­platz Leim­bach­tal­hal­le) 8:30 – 9:30 Uhr

Recken­dorf (Platz am ASV Sport­ge­län­de) 9:45 – 10:45 Uhr

Bau­nach (Park­platz hin­ter dem Fried­hof) 11:00 – 12:00 Uhr

Lau­ter (Park­platz beim Fried­hof, Lan­ge Stra­ße) 12:15 – 13:00 Uhr

Ober­haid (Bach­stra­ße, neben Fest­platz) 13:15 – 14:15 Uhr

Sams­tag, 27. Novem­ber 2021