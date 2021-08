Der Kreis­ver­band Kulm­bach-Lich­ten­fels der Öko­lo­gisch-Demo­kra­ti­schen Par­tei ( ÖDP ) lädt am Mon­tag, den 6. Sep­tem­ber zu sei­ner ordent­li­chen Jah­res­haupt­ver­samm­lung ein. Sie beginnt um 19:30 Uhr im “ Frän­ki­schen Hof „, Haupt­stra­ße 32, in Main­leus. Die Ver­samm­lung ist wie immer öffent­lich. Des­halb sind neben den Mit­glie­dern auch alle poli­tisch Inter­es­sier­ten herz­lich ein­ge­la­den. So wird sich der ÖDP ‑Direkt­kan­di­dat für den Wahl­kreis Kulm­bach, Kay-Uwe Zen­ker (Kulm­bach) noch­mals kurz vor­stel­len und anschlie­ßend für Fra­gen zur Ver­fü­gung ste­hen. Schrift­füh­re­rin Cari­ta Mül­ler ( Burg­kunst­adt ) wird den neu­en ÖDP Pfle­ge­fly­er “ Pfle­ge braucht Zeit für den Men­schen“ vor­stel­len. 1. Vor­sit­zen­der Tho­mas Mül­ler (Burg­kunst­adt) erläu­tert die Hal­tung der ÖDP zur Coro­na ‑The­ma­tik. Dar­über hin­aus berich­tet er von der ÖDP For­de­rung nach einem natur­na­hen, dezen­tra­len und inte­gra­ti­ven Hoch­was­ser­schutz­kon­zept. Dazu gehört für die ÖDP auch eine Bring­pflicht sei­tens der Behör­den gegen­über der All­ge­mein­heit! Die Ver­samm­lung fin­det unter den am Mon­tag gül­ti­gen Coro­na-Schutz­re­geln ( u.U. 3- G- Regeln ) statt.