Pres­se­mi­tei­lung der Cobur­ger GRÜNEn:

Wir alle bekom­men mit, dass sich die Art und Wei­se, wie wir mit­ein­an­der reden, ver­än­dert hat. Die Gren­zen des Sag­ba­ren haben sich ver­scho­ben. Statt kon­struk­ti­ven Aus­ein­an­der­set­zun­gen hagelt es in den Kom­men­tar­spal­ten im Netz Vor­wür­fe, Belei­di­gun­gen und Dro­hun­gen. Das ist kein Phä­no­men, das sich nur in den Sozia­len Medi­en beob­ach­ten lässt. Dort ist es aller­dings am augen­schein­lich­sten. Jeder, der Face­book, Insta­gram & Co nutzt, wird täg­lich damit konfrontiert.

Dar­über, wel­che Gefah­ren von Hatespeech im Netz aus­ge­hen, was es für den poli­ti­schen Dis­kurs in unse­rem Land bedeu­tet und wie wir Hass im Netz ent­ge­gen­tre­ten kön­nen, wer­den Clau­dia Roth und unser Direkt­kan­di­dat Johan­nes Wag­ner am Diens­tag sprechen.

Clau­dia Roth wird von ihren Erfah­run­gen mit Hatespeech berich­ten. Als Spit­zen­po­li­ti­ke­rin der Grü­nen steht sie im Faden­kreuz auch orga­ni­sier­ter Hass­kam­pa­gnen. Han­nes Wag­ner bekommt die Ver­ro­hung der Umgangs­for­men spä­te­stens seit Beginn des Wahl­kamp­fes deut­lich zu spüren.

Die Ver­an­stal­tung fin­det am Mitt­woch, 01.09.2021 von 14:00 bis 15:00 Uhr vor unse­rem neu­en Büro in der Juden­gas­se statt. Im Anschluss steht Ihnen Clau­dia Roth für Fra­gen zur Verfügung.

Der ursprüng­lich geplan­te Ter­min im Kran­ken­haus zum The­ma Gesund­heits­po­li­tik konn­te lei­der nicht statt­fin­den. Daher haben wir uns für ein die­ses For­mat mit hoch­ak­tu­el­lem gesell­schaft­li­chen Bezug entschieden.

Wir freu­en uns auf Ihr Kommen.