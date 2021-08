Kaf­fee, Hörn­la und Frauen-Talk

Wie es im Maxi­mi­lia­ne­um in Mün­chen so zugeht, wie man es dort als Grü­ne unter einem Lan­des­va­ter Söder aus­hält und wel­che Anek­do­ten einen All­tag als Poli­ti­ke­rin gar­nie­ren – das und mehr lässt sich in ent­spann­ter Atmo­sphä­re beim som­mer­li­chen Frau­en­früh­stück im Bam­ber­ger Abge­ord­ne­ten­bü­ro am Mar­kus­platz erfahren.

Anmel­dung bis zum 31.08.21 unter oberfranken@​ursula-​sowa.​de oder 0951–22200802. Teil­nah­me ist kosten­los. Für Essen und Geträn­ke wird gesorgt.