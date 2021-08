Macht mit bei der „Stern­fahrt – Natio­nal­park Stei­ger­wald in Bewe­gung“ am Sonn­tag den 05. Sep­tem­ber. Kommt mit Rad, Bike, zu Fuß, Auto, oder sonst wie, zum Klo­ster­bräu Ebrach. Dort gibt‘s von 11 – 17 Uhr Spass, Begeg­nung, Musik, Kin­der­pro­gramm, Vor­trä­ge, Gedan­ken­aus­tausch und viel Infor­ma­ti­on auch an den Ständen.

Für alle, die einen wert­vol­len Wald- Natur­schatz für uns und die kom­men­den Genera­tio­nen, ein Flagg­schiff für den Natur­schutz, eine Iko­ne der Arten­viel­falt und einen Ort der Ruhe und Erho­lung im Stei­ger­wald wol­len, soll die­ser Tag unver­gess­lich sein.

Im Bier­gar­ten, Frei­ge­län­de und dem Saal „Remi­se“ kom­men Fami­li­en, Infor­ma­ti­ons- und Musik­in­ter­es­sier­te auf ihre Kosten. Die Kin­der haben ihren Spaß mit der Hüpf­burg und am Kin­der­pro­gramm, für Natur­freun­de gibt´s einen Vor­trag von Prof. Hubert Wei­ger Ehren­vor­sit­zen­der des Bund Natur­schutz, Kurz­bei­trä­ge und Gruß­wor­te. Fas­zi­nie­ren­de Musik und Unter­hal­tung bie­ten die Grup­pen „Rein­hard Sures“, „Rai­ner Wolf + friends“, die Trom­mel­grup­pe „Bate­ria quem é“ und „Poe­try Slam Maron Fuchs“. Das Klo­ster­bräu sorgt für das leib­li­che Wohl.

Die Men­schen zei­gen mit der Stern­fahrt, wie groß das Inter­es­se an einem geschütz­ten Klein­od auf Staats­wald­ge­biet im Stei­ger­wald ist. Der Ver­ein Natio­nal­park Stei­ger­wald ist über­zeugt, dass die über vier Mil­lio­nen Fran­ken stolz auf ein geschütz­tes Welt­na­tur­er­be vor der Haus­tü­re wären.

Appell: Helft mit, dem Staats­forst und der Poli­tik zu zei­gen, dass die Fäll- Aktio­nen von dicken und alten Buchen im vor­ge­se­he­nen Erbe- und Natio­nal­park­ge­biet nicht akzep­tiert wer­den können.

Selbst­ver­ständ­lich wer­den die Coro­na- Regeln eingehalten.

Wir freu­en uns auf Euch.

Dr. Lieb­hard Löff­ler, Flo­ri­an Tul­ly, Ingrid Michel

Vor­stand Natio­nal­park Stei­ger­wald e.V.

Klo­ster­bräu Ebrach: Markt­platz 4, 96157 Ebrach

Pro­gramm der Ver­an­stal­tung „Stern­fahrt – Natio­nal­park Stei­ger­wald in Bewe­gung“ zum Her­un­ter­la­den (PDF, 120KB)