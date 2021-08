Bad Staf­fel­stein – Im Rah­men der Wahl­ver­samm­lun­gen der Frei­en Wäh­ler zur Bür­ger­mei­ster­wahl besuch­ten der Kan­di­dat Mario Schön­wald, zusam­men mit den Stadt­rä­ten der Frei­en Wäh­ler, bereits zahl­rei­che Ort­schaf­ten im Stadt­ge­biet. Dabei stell­te er sich vor und nahm sich im Anschluss viel Zeit um aktu­el­le The­men, die die ein­zel­nen Orts­tei­le betref­fen, mit den anwe­sen­den Bür­gern zu diskutieren.

In Wie­sen kam dabei vor allem die end­gül­ti­ge Ent­schei­dung nach einer geeig­ne­ten Flä­che für den bevor­ste­hen­den Bau eines neu­en Feu­er­wehr­ge­rä­te­hau­ses zur Spra­che. Die anwe­sen­den Bür­ger bemän­gel­ten, dass nun schon eini­ge Plä­ne im Bau­amt vor­lä­gen, die­se jedoch bis­lang nicht wei­ter ver­folgt wor­den sei­en. Eben­so wur­de ange­regt, das leer­ste­hen­de alte Schul­haus am Dorf­platz wie­der einer Nut­zung zuzu­füh­ren. „Das Gebäu­de wird durch den Leer­stand nicht bes­ser. Es liegt in einer tol­len Lage. Hier soll­ten wir schnell­stens han­deln“ so Schönwald.

Die Nedens­dor­fer Bür­ger zeig­ten viel Inter­es­se an den bestehen­den Pla­nun­gen zum Neu­bau­pro­jekt am Hir­ten­berg, wel­ches kürz­lich auch im Stadt­rat the­ma­ti­siert wor­den war. Die Anwe­sen­den zeig­ten sich besorgt, hin­sicht­lich des zu erwar­ten­den Ver­kehrs. Schön­wald erklär­te: „Es muss nun abge­war­tet wer­den wie das Land­rats­amt die ableh­nen­den Hal­tung des Stadt­ra­tes bewer­tet. Immer mehr jun­ge Men­schen aus unse­rer Hei­mat bau­en in Nach­bar­ge­mein­den, ich erle­be dies selbst in mei­nem Bekann­ten­kreis. Nedens­dorf ist ein Bei­spiel dafür, dass wir uns als Stadt Flä­chen sichern soll­ten, die wir jun­gen Fami­li­en zur Ver­fü­gung stel­len, die bau­wil­lig sind.“

In Unners­dorf wur­de wie­der­holt ein feh­len­der Spiel­platz ange­spro­chen. Schön­wald schlug vor, die Flä­che mit bis­her einer Rut­sche am Dorf­platz auf­zu­pla­nen, um hier gege­be­nen­falls die vor­han­de­ne Flä­che zu opti­mie­ren. Orts­spre­cher Win­fried Ernst und Stadt­rat Vol­ker Erst stimm­ten zu. „Es gibt lei­der wenig Alter­na­ti­ven und die Flä­che am Dorf­platz liegt in der Orts­mit­te. Wir soll­ten hier schnell vor­an­kom­men, zumal die Mit­tel im Haus­halt bereit ste­hen“, so Stadt­rat Vol­ker Ernst. Ins­ge­samt zeig­te der Bür­ger­mei­ster­kan­di­dat sich sehr zufrie­den über die Anzahl der Besu­cher bei den Ver­samm­lun­gen. „Es ist wich­tig die Bür­ger zu hören, die Sor­gen der Ort­schaf­ten, die­ses Bild neh­me ich mit und damit möch­te ich arbei­ten. Daher freue ich mich über das Inter­es­se. Nur mit gemein­sa­men Enga­ge­ment kom­men wir wei­ter vor­an. Ich bie­te einen neu­en, jün­ge­ren Ansatz für Bad Staf­fel­stein und freue mich über Ihre Stim­me“, so Schönwald.