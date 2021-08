Alten­kunst­adt. In einem nicht näher ein­grenz­ba­ren Zeit­raum beschmier­ten Unbe­kann­te in der Lang­hei­mer Stra­ße meh­re­re Wahl­pla­ka­te sowie ein Brücken­ge­län­der mit sil­ber­ner Far­be. An den Pla­ka­ten und dem Brücken­ge­län­der ent­stand dabei ein Sach­scha­den von 500,- Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den „Schmier­fin­ken“ geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr: 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.