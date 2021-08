Nach zwei Test­spie­len zu Beginn der Sai­son­vor­be­rei­tung in der hei­mi­schen Ober­fran­ken­hal­le steht nun, wäh­rend des ein­wö­chi­gen Trai­nings­la­gers in Sankt Pöl­ten, Geg­ner Num­mer drei auf der Agen­da für das Team von medi bay­reuth. Im Sport­zen­trum Nie­der­öster­reich tritt das Team von Head Coach Raoul Kor­ner am Sonn­tag um 17:30 Uhr zum Duell mit dem amtie­ren­den öster­rei­chi­schen Mei­ster der ABL, den Bas­ket Swans Gmun­den, an. Für den Chef­trai­ner der HEROES OF TOMOR­ROW wird es im Test­spiel gegen die Schwä­ne neben dem eigent­li­chen Trai­nings­fort­schritt vor allem dar­um gehen, die mann­schaft­li­che Geschlos­sen­heit wäh­rend des Trai­nings­la­gers wei­ter zu festi­gen und ver­schie­den­ste Trai­nings­in­hal­te ins Spiel zu über­tra­gen. Beson­ders inter­es­sant könn­te der erste Ein­satz von Came­ron Wells wer­den, der beim Duell gegen den amtie­ren­den öster­rei­chi­schen Mei­ster zu sei­nen ersten Minu­ten im medi-Dress kom­men soll.