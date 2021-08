LICH­TEN­FELS (27.08.2021). Die Gebiets­be­treue­rin von den Natu­ra 2000-Gebie­ten im Land­kreis Lich­ten­fels lädt zur gemein­sa­men natur- und kul­tur­hi­sto­ri­schen Exkur­si­on rund um den Veits­berg am Sams­tag, 4. Sep­tem­ber 2021, ein. Dabei kom­men die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer an einer Kul­tur­land­schaft mit einem uralten Lin­den­hain mit gran­dio­ser Aus­sicht über das Main­tal und Blick in den Natur­park Frän­ki­sche Schweiz – Fran­ken­ju­ra und einem Biber­bio­top vor­bei. Los geht die etwa elf Kilo­me­ter lan­ge Wan­de­rung in Ebens­feld, sie dau­ert etwa drei­ein­halb Stun­den. Treff­punkt ist am Bahn­hof Ebens­feld, Aus­gang Rich­tung Osten/​Ortszentrum um 13.30 Uhr.

Um Anmel­dung bis 2. Sep­tem­ber 2021 per Mail an gebietsbetreuung@​lpvobermain.​de wird gebe­ten. Fer­ner wird gebe­ten, an festes Schuh­werk, der Wit­te­rung ent­spre­chen­de Klei­dung sowie eine klei­ne Brot­zeit für unter­wegs zu denken.