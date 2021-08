Mit der Aus­zeich­nung zum „Ehren­amt­li­chen des Jah­res“ wer­den Men­schen geehrt, die sich in beson­de­rem Maße ehren­amt­lich für die Jugend­ar­beit im Land­kreis Forch­heim ein­set­zen. Durch die Coro­na-Pan­de­mie konn­ten im Jahr 2020/21 gemein­sa­me Grup­pen­stun­den bzw. Unter­neh­mun­gen nicht bzw. nur sehr begrenzt statt­fin­den. Die Jugend­lei­tun­gen wur­den des­halb vor beson­de­re Her­aus­for­de­run­gen gestellt. Um trotz­dem mit den Jugend­li­chen in Kon­takt zu blei­ben, muss­ten die Ver­ant­wort­li­chen krea­tiv wer­den und neue Wege fin­den, indem sie sich vir­tu­ell getrof­fen haben und z. B. Online-Schu­lun­gen ange­bo­ten haben.

Die Ver­ant­wort­li­chen in den Ver­ei­nen, Pfarr­ge­mein­den, Jugend­in­itia­ti­ven und Jugend­treffs wer­den auf­ge­ru­fen Vor­schlä­ge für die Ver­lei­hung zum Ehren­amt­li­chen des Jah­res 2021 im Zeit­raum vom 1. Sep­tem­ber bis zum 15. Okto­ber 2021 beim KJR Forch­heim ein­zu­rei­chen, ent­we­der per Mail an info@​kjr-​forchheim.​de oder auf dem Post­weg. Jeder Vor­schlag ist ein Nach­weis, dass im Land­kreis Forch­heim eine viel­fäl­ti­ge Jugend­ar­beit statt­fin­det, die von vie­len Ehren­amt­li­chen gelei­stet wird. Das For­mu­lar für die Vor­schlä­ge ist auf der Inter­net­sei­te www​.kjr​-forch​heim​.de im Bereich Service/​Downloads/​Formulare zu finden.

Antrags­be­rech­tigt sind die Mit­glieds­or­ga­ni­sa­tio­nen im Kreis­ju­gend­ring Forch­heim. Schirm­herr der Aus­zeich­nung ist Land­rat Dr. Her­mann Ulm. Die näch­ste Ehrung fin­det in der Herbst­voll­ver­samm­lung des Kreis­ju­gend­rings Forch­heim am 23.11.2021 im Sit­zungs­saal des Land­rats­am­tes Forch­heim. statt.

Bei Fra­gen wen­den Sie sich bit­te an das Jugend­bü­ro unter Tel.: 09191/7388–0 oder per Mail an info@​kjr-​forchheim.​de