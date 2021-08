Der kri­ti­sche Inzi­denz­wert von 35 wur­de fünf Tage in Fol­ge unterschritten

Am Frei­tag hat die Stadt Coburg den kri­ti­schen Inzi­denz­wert von 35 an fünf Tagen in Fol­ge unter­schrit­ten. Damit kann die soge­nann­te 3G-Regel von Sonn­tag, 29. August, an wie­der auf­ge­ho­ben wer­den. Inso­fern ent­fällt die inzi­denz­ab­hän­gi­ge Test­pflicht für Innenräume