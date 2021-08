Am Ende der fünf­ten Vor­be­rei­tungs­wo­che war der HC Erlan­gen zu Gast bei Liga­kon­kur­ren­ten FRISCH AUF! Göp­pin­gen. Gegen den 7. Platz­ier­ten der letz­ten Sai­son 2020/2021 konn­te sich der HCE in einer engen Par­tie ein 25:25-Unentschieden erkämp­fen. Bester Wer­fer der Erlan­ger war Chri­stoph Stei­nert, der sich sechs Mal in die Tor­schüt­zen­li­ste eintrug.

Chef­trai­ner Micha­el Haaß star­te­te sein vor­letz­tes Test­spiel mit Ols­son, Stei­nert, Firn­ha­ber, Zechel, Büdel und Bis­sel auf der Plat­te und muss­te im Kader auf Stef­fen Fäth, Max Jae­ger und Pet­ter Over­by ver­zich­ten. Zwi­schen den Pfo­sten stand Kle­men Fer­lin. Die Gast­ge­ber erwisch­ten zunächst den bes­se­ren Start und gin­gen zunächst mit 4:1 in Füh­rung. In der 11. Minu­te konn­te Simon Jepps­son mit sei­nem Tref­fer zum 5:5 aus­glei­chen. Bei­de Teams agier­ten auf Augen­hö­he und schenk­ten sich nichts. Beim Spiel­stand von 11:8 (20. Minu­te) für FRISCH AUF! leg­te Trai­ner Micha­el Haaß die erste Aus­zeit. Bei­de Mann­schaf­ten trenn­ten sich mit einem 12:12-Unentschieden zur Halbzeitpause.

Nach dem Sei­ten­wech­sel erhöh­te Göp­pin­gen auf den neu­en Spiel­stand von 15:12 (32. Minu­te). Beim Stand von 18:13 für die Baden-Würt­tem­ber­ger leg­te HCE-Coach Micha­el Haaß erneut die Aus­zeit. Die Erlan­ger gaben nicht auf und kämpf­ten sich auf ein 18:18 her­an (47. Minu­te). Mit einer Para­de von Mar­tin Zie­mer und den anschlie­ßen­den Tref­fern von Johan­nes Sel­lin konn­te der HCE erst­mals mit 20:18 in Füh­rung gehen. Eine Minu­te vor Abpfiff lagen die Göp­pin­ger mit 25:24 vor­ne. Am Ende konn­te Chri­stoph Stei­nert nach einer star­ken kämp­fe­ri­schen Lei­stung mit einem 7‑Meter Wurf das 25:25-Unentschieden herausholen!

Am Don­ners­tag, den 02. Sep­tem­ber, bestrei­ten die Fran­ken ihren letz­ten Test vor dem Pflicht­spiel­auf­takt am 08. Sep­tem­ber. Die Par­tie gegen den SC Mag­de­burg wird um 19:00 Uhr in der ERD­GAS Sport­are­na in Hal­le (Saa­le) angepfiffen.

STA­TI­STIK

FRISCH AUF! GÖPPINGEN

Tor: Kaste­lic, Rebmann

Kneu­le (3), Lin­den­chro­ne (1), Bager­sted, Schil­ler (1), Hey­mann (3), Elle­baek, Gol­ler (1), Gul­lik­sen (10/1), Her­mann (4), Zele­no­vic, Kozi­na (2)

HC ERLAN­GEN

Tor: Zie­mer, Ferlin

Sel­lin (2), Bia­lo­was, Mar­schall, Firn­ha­ber (4), Büdel (1), Bis­sel (4), Metz­ner, Link, Jepps­son (2), Stei­nert (6/1), Leban, Ols­son (5), Zechel (1)