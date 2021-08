Das Ehe­paar Gun­hild und Eber­hard Ockel aus Vech­ta ver­brach­te in die­sem Jahr ihren 40. Urlaub im Fel­sen­städt­chen Pot­ten­stein. In den 80er Jah­ren wur­den sie durch einen Arti­kel in der ADAC-Zeit­schrift zum fami­li­en­freund­li­chen Urlaub in Deutsch­land auf Pot­ten­stein auf­merk­sam. Mit ihren Kin­dern such­ten sie sich die Pen­si­on „Burg­blick“ von Fami­lie Her­litz im Wachol­der­weg aus – und genie­ßen seit­dem jedes Jahr ihren Urlaub mit Fami­li­en­an­schluss. Das Ehe­paar Ockel hat die Ent­wick­lun­gen, sowohl posi­tiv als auch durch­aus nega­tiv in der Urlaubs­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz im Lau­fe der Jah­re ken­nen­ge­lernt und sor­gen sich aktiv dar­um, auf even­tu­el­les Ver­bes­se­rungs­po­ten­ti­al hin­zu­wei­sen. Aus­gie­bi­ge Wan­de­run­gen, die frän­ki­sche Lebens­art und auch die frän­ki­sche Gast­lich­keit mach­ten sie zu treu­en Urlau­bern mit­ten in der Frän­ki­schen Schweiz. Bei einem klei­nen Emp­fang im Sit­zungs­saal des Pot­ten­stei­ner Rat­hau­ses lob­te Bür­ger­mei­ster Ste­fan Früh­bei­ßer das Enga­ge­ment der Fami­lie Ockel und wünsch­te noch vie­le schö­ne Urlaubs­auf­ent­hal­te im Felsenstädtchen.