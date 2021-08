Kulm­bach, 27.08.2021 (Stand 16.00): Am Frei­tag wur­den kei­ne wei­te­ren posi­ti­ven Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 26 in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt dem­nach 36,33.

Damit über­steigt der Land­kreis mit Ver­öf­fent­li­chung der Zah­len durch das Robert Koch-Insti­tut (RKI) am Sams­tag, den 28. August 2021 bereits den zwei­ten Tag in Fol­ge den seit dem 23. August 2021 in Bay­ern gel­ten­den Schwel­len­wert einer 7‑Ta­ge-Inzi­denz von 35.

Auf­grund der Infek­ti­ons­zah­len des ver­gan­ge­nen Wochen­en­des ist damit zu rech­nen, dass die 7‑Ta­ge-Inzi­denz für den Land­kreis Kulm­bach in der Ver­öf­fent­li­chung des RKI auch am Sonn­tag, den 29. August 2021 den Wert von 35 über­schrei­tet. In die­sem Fall trä­ten laut der aktu­ell gül­ti­gen 13. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung ab dem über­näch­sten dar­auf fol­gen­den Tag (Diens­tag, dem 31.08.2021) strin­gen­te­re Rege­lun­gen zur Ein­däm­mung des Infek­ti­ons­ge­sche­hens in Kraft.

Für das Zusam­men­tref­fen von Per­so­nen in geschlos­se­nen Räu­men ist ab die­sem Zeit­punkt die 3G-Regel (geimpft, gene­sen, gete­stet) zu beach­ten. Dies gilt sowohl für die Nut­zung geschlos­se­ner Räum­lich­kei­ten im Bereich der Gastro­no­mie, des Sports, der kör­per­na­hen Dienst­lei­stun­gen und im Rah­men von öffent­li­chen und pri­va­ten Ver­an­stal­tun­gen, als auch für Kran­ken­haus- und Heim­be­su­che sowie den Zugang zu Beher­ber­gungs­be­trie­ben, Frei­zeit und Kulturangeboten.

Erfor­der­lich ist in all die­sen Fäl­len ein Nach­weis gerin­ger Infek­ti­ons­ge­fahr auf­grund voll­stän­di­ger Imp­fung, Gene­sung von einer fest­ge­stell­ten Erkran­kung an COVID-19 inner­halb der letz­ten 6 Mona­te oder Vor­la­ge eines gül­ti­gen nega­ti­ven Test­ergeb­nis­ses. Das nega­ti­ve Test­ergeb­nis muss auf einem max. 48 Stun­den alten PCR-Test, einem max. 24 Stun­den alten POC-Anti­gen­test (Schnell­test) oder einem max. 24 Stun­den alten, unter Auf­sicht und mit Bestä­ti­gung durch eine hier­für berech­tig­te Per­son erfolg­ten Selbst­test beruhen.

Aktu­el­le Corona-Fälle 33 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 26 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 36,33 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 4 (1 | 0) in Qua­ran­tä­ne 92 Coro­na-Fäl­le insgesamt 4.135 (+ 0) Gene­se­ne 3.985 (+ 1) Ver­stor­be­ne 117

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 46.892 (65,52 %) Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te) 43.916 (61,36 %) Sum­me Drittimpfungen 84

In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den heu­te 93 wei­te­re PCR-Testun­gen durchgeführt.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.