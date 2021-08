Das Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm neigt sich lang­sam dem Ende zu. Orga­ni­siert vom Ecken­ta­ler Jugend­bü­ro fan­den auch in die­sem Jahr wie­der 143 Kur­se für Kin­der ab sechs Jah­ren und in einem geson­der­ten Jugend­fe­ri­en­pro­gramm 19 Kur­se für alle ab 12 Jah­ren statt.

Ange­mel­de­te Kin­der konn­ten bei einem Spa­zier­gang mit Lamas sowie im Wild­park Hund­s­haup­ten neue tie­ri­sche Freun­de fin­den, beim Musik­bau­ka­sten mit dem Kin­der­lie­der­ma­cher Geral­di­no fröh­li­che Lie­der sin­gen, bei einer Aben­teu­er­tour mit dem Fahr­rad den Wald erkun­den, beim Kochen neue Rezep­te testen und vie­les mehr. Hier war wie­der für jede*n etwas dabei und die Kin­der hat­ten sicht­lich viel Spaß!

Aber auch für Teilnehmer*innen ab zwölf Jah­ren waren im Jugend­fe­ri­en­pro­gramm eini­ge High­lights dabei. Neben den alt­be­währ­ten Kur­sen wie Bogen­schie­ßen und einem Aus­flug in den Klet­ter­wald Bet­zen­stein gab es in die­sem Jahr auch einen Schnup­per­kurs Segel­flie­gen. Bei die­sem konn­ten die Jugend­li­chen nicht nur den Flug­platz des SFC Lauf erkun­den und den Aus­blick vom Tower genie­ßen, son­dern sogar eine Run­de mit dem Segel­flug­zeug mit­flie­gen und die Gegend rund um Ecken­tal und Wei­ßeno­he aus ca. 400m Höhe betrach­ten – ein ein­zig­ar­ti­ges Erlebnis.

Das Jugend­bü­ro dankt allen Kursleiter*innen und Helfer*innen und natür­lich allen Teilnehmer*innen, die sich so zahl­reich ange­mel­det haben und die Kur­se mit viel Leben gefüllt haben. Wenn Sie im näch­sten Jahr ger­ne auch einen Kurs für Kin­der oder Jugend­li­che anbie­ten möch­ten, mel­den Sie sich ger­ne schon jetzt bei uns im Jugend­bü­ro per Mail an

.Eine klei­ne Bil­der­ga­le­rie kann ab sofort auf der Home­page unter www​.jugend​bue​ro​.ecken​tal​.de sowie auf der Home­page des Som­mer­fe­ri­en­pro­gramms www​.ecken​tal​.feri​en​pro​gramm​-online​.de ange­schaut werden.