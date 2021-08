Offe­ne Ter­mi­ne im Impf­zen­trum und vor Ort

Das Impf­zen­trum Erlan­gen/Er­lan­gen-Höchstadt macht auf die regel­mä­ßi­gen „offe­nen Impf­ta­ge“ auf­merk­sam, zu denen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ohne Ter­min und Vor­anmel­dung erschei­nen kön­nen. Mit­zu­brin­gen sind ledig­lich ein Aus­weis­do­ku­ment und – falls vor­han­den – der Impf­pass. Bei Min­der­jäh­ri­gen ist eine Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung eines Erzie­hungs­be­rech­tig­ten nötig. Die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on (STI­KO) emp­fiehlt seit 16. August Jugend­li­che ab 12 Jah­ren zu imp­fen. Im Impf­zen­trum, in den Außen­stel­len und bei Son­der­ak­tio­nen wer­den auf Wunsch der Eltern und des Kin­des Jugend­li­che ab 12 Jah­ren mit dem Impf­stoff von BioNTech/​Pfizer geimpft. Dazu ist die Beglei­tung durch min­de­stens ein Eltern­teil erfor­der­lich. Ab 16 Jah­ren genügt die schrift­li­che Zustim­mung eines Erziehungsberechtigten.

Die näch­sten Termine:

Impf­zen­trum Erlan­gen (Sedan­stra­ße 1):

Sams­tag, 28. August, von 13:00 bis 19:00 Uhr (Bio­n­Tech und John­son & Johnson)

Diens­tag, 31. August, von 14:00 bis 19:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & Johnson)

Mitt­woch, 1. Sep­tem­ber, von 9:00 bis 13:00 Uhr (Moder­na und John­son & Johnson)

Frei­tag, 3. Sep­tem­ber, von 17:00 bis 20:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & Johnson)

Sams­tag, 4. Sep­tem­ber, von 8:00 bis 13:00 Uhr (Moder­na und John­son & Johnson)

Sams­tag, 4. Sep­tem­ber, von 13:30 bis 19:00 Uhr (Bio­N­Tedh und John­son & Johnson)

Außen­stel­le Höchstadt/​Aisch (Am Aisch­park 8):

Frei­tag, 3. Sep­tem­ber, von 13:30 bis 17:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & Johnson)

Außen­stel­le Ecken­tal (Pfarr­gar­ten 1):

Mitt­woch, 1. Sep­tem­ber, 11:00 bis 17:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & Johnson)

Sams­tag, 4. Sep­tem­ber, von 11:30 bis 17:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & Johnson)

Außen­stel­le Her­zo­gen­au­rach (Burg­stal­ler Weg):

Sams­tag, 28. August, von 12:30 bis 17:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & Johnson)

Sams­tag, 4. Sep­tem­ber, von 13:00 bis 17:00 Uhr (Bio­N­Tech und John­son & Johnson).

Die Zweit­impf­ter­mi­ne kön­nen vor Ort ver­ein­bart werden.

Auch die mobi­len Impf­teams sind in den näch­sten Tagen im Stadt­ge­biet und im Land­kreis unter­wegs und fah­ren fol­gen­de Ein­rich­tun­gen an (ver­ab­reicht wird jeweils Bio­N­Tech und John­son & Johnson):

Sams­tag, 28. August, von 12:00 bis 20:00 Uhr, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7)

Mon­tag, 30. August, von 16:00 bis 20:00 Uhr, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7)

Diens­tag, 31. August, von 16:00 bis 20:00 Uhr, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7)

Mitt­woch, 1. Sep­tem­ber, von 10:00 bis 17:00 Uhr, adi­das Out­let Her­zo­gen­au­rach (Olym­pia­ring 2)

Mitt­woch, 1. Sep­tem­ber, von 15:00 bis 18:00 Uhr, Bür­ger­saal Herolds­berg (Haupt­stra­ße 104)

Don­ners­tag, 2. Sep­tem­ber, von 15:00 bis 20:00 Uhr, SpVgg Erlan­gen (Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße 7)

Frei­tag, 3. Sep­tem­ber, von 12:00 bis 20:00 Uhr, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7)

Sams­tag, 4. Sep­tem­ber, von 12:00 bis 20:00 Uhr, Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7).

Für den Besuch im Impf­zen­trum ist das Tra­gen einer FFP2-Mas­ke Pflicht.

Die Stadt Erlan­gen betreibt das gemein­sa­me Impf­zen­trum für Erlan­gen (kreis­frei) und den Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt. Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.

Fun-Track am Neu­städ­ter Kir­chen­platz bleibt län­ger stehen

Statt wie bis­her geplant bis 29. August, darf der Fun-Track am Neu­städ­ter Kir­chen­platz bis ein­schließ­lich 8. Sep­tem­ber dort ste­hen. Der Rund­kurs kann mit Fahr­rad, Skate­board, Long­board, Inline-Skates oder Scoo­ter befah­ren wer­den und ist kosten­los und ohne Vor­anmel­dung zugäng­lich. Der Fun-Track gehört zum Rah­men­pro­gramm der Deutsch­land Tour, das das City-Manage­ment Erlan­gen gemein­sam mit dem Amt für Sport und Gesund­heits­för­de­rung für das Rad­sport­wo­chen­en­de am Sams­tag und Sonn­tag, 28. und 29. August, erstellt hat. Ziel ist es, den Par­cours mit Gewichts­ver­la­ge­rung sowie Be- und Ent­la­sten zu mei­stern, was ihn auch für die Moto­rik­för­de­rung von Kin­dern inter­es­sant macht. Equip­ment wie Fahr­rad, etc. müs­sen selbst mit­ge­bracht wer­den. Es gilt eine Helm­pflicht und Kin­der unter zwölf Jah­ren dür­fen den Par­cours nur unter Auf­sicht eines Erzie­hungs­be­rech­tig­ten benutzen.

Trau­er­be­flag­gung am Samstag

Anläss­lich des Gedenk­tags zur Erin­ne­rung an die Opfer der Unwet­ter- und Hoch­was­ser­ka­ta­stro­phe in vie­len Tei­len von Nord­rhein-West­fa­len und Rhein­land-Pfalz im Hohen Dom zu Aachen hat der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent die Trau­er­be­flag­gung aller staat­li­chen Dienst­ge­bäu­de in Bay­ern für Sams­tag, 28. August, ange­ord­net. Die Stadt Erlan­gen schließt sich die­ser Rege­lung an.

Ver­kehrs­frei­ga­be am Auto­bahn­kreuz Fürth/​Erlangen

Eine lan­ge Bau­zeit geht zu Ende: Am Diens­tag, 31. August, gibt der Bun­des­mi­ni­ster für Ver­kehr und digi­ta­le Infra­struk­tur, Andre­as Scheu­er, gemein­sam mit Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern der Auto­bahn GmbH des Bun­des und des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Woh­nen, Bau und Ver­kehr das Groß­pro­jekt des sechs­strei­fi­gen Aus­baus der A 3/A 73 Auto­bahn­kreuz Fürth/​Erlangen offi­zi­ell für den Ver­kehr frei. Für die Stadt Erlan­gen nimmt an der Eröff­nung Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik teil.

Diens­tag, 31. August 2021, 10:30 Uhr, Auto­bahn­kreuz Fürth/​Erlangen