Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Auf Süßig­kei­ten aus

BAM­BERG. Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 16:25 Uhr wur­de ein 19-Jäh­ri­ger in einem Super­markt in der Lud­wig­stra­ße von einem Ange­stell­ten dabei beob­ach­tet, wie er Scho­ko­la­de im Wert von ca. 6 Euro ein­steck­te und den Laden ver­ließ, ohne die­se zu bezah­len. Von dem Ver­käu­fer ange­spro­chen, ergriff er die Flucht, bevor die Poli­zei ein­traf. Der jun­ge Mann kam dann aller­dings zurück, weil er dem Ange­stell­ten bereits sei­nen Aus­weis aus­ge­hän­digt hatte.

Gegen 18 Uhr konn­te der Fili­al­lei­ter eines Super­mark­tes in der Pödel­dor­fer Stra­ße eine 40-Jäh­ri­ge mit ihrer 12-Jäh­ri­gen Toch­ter beob­ach­ten. Wäh­rend die Mut­ter eini­ge Ein­käu­fe an der Kas­se bezahl­te, ver­ließ das Mäd­chen das Geschäft über die Obst­ab­tei­lung. Der Fili­al­lei­ter konn­te vor­her beob­ach­ten, wie das Mäd­chen Süßig­kei­ten im Wert von ca. 30 Euro ein­steck­te. Sie wur­de ins Büro gebe­ten und von der ein­tref­fen­den Poli­zei­strei­fe zu Hau­se ihrer Mut­ter über­ge­ben. Die­se hat­te sich bereits auf den Heim­weg gemacht.

Im Bau­markt Taschen vollgesteckt

BAM­BERG. Don­ners­tag­vor­mit­tag gegen 11 Uhr wur­de ein 73-Jäh­ri­ger in einem Bau­markt im Bam­ber­ger Hafen dabei beob­ach­tet, wie er Waren im Wert von ca. 90 Euro in sei­ne Jacken­ta­schen steck­te und den Bau­markt durch den Dri­ve In ver­ließ, ohne die Waren zu bezahlen.

Auf Sport­kla­mot­ten aus

BAM­BERG. Don­ners­tag­abend gegen 18:20 Uhr konn­te die Ange­stell­te eines Beklei­dungs­ge­schäfts im Bam­ber­ger Hafen durch einen Spalt der Umklei­de­ka­bi­ne einen 21-Jäh­ri­gen dabei beob­ach­ten, wie er Beklei­dung des Geschäfts in sei­nen mit­ge­führ­ten Ruck­sack steck­te. Ein 24-Jäh­ri­ger stand vor der Umklei­de Schmie­re und ging, nach­dem er die Ange­stell­te erblick­te, mit in die Umklei­de. Die ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe konn­te die Bei­den noch im Geschäft stel­len und die Beklei­dung im Ruck­sack fin­den. Außer­dem trug der 24-Jäh­ri­ge unter sei­ner eige­nen Klei­dung noch wei­te­re Klei­dungs­stücke des Geschäfts. Die bei den Bei­den letzt­end­lich auf­ge­fun­de­ne Die­bes­beu­te hat­te einen Wert von ca. 280 Euro.

Fahr­rad­fah­rer übersehen

BAM­BERG. Don­ners­tag­früh, gegen 8:20 Uhr, befuhr ein 42-Jäh­ri­ger mit sei­nem Fahr­rad den Regens­bur­ger Ring und woll­te in den Wei­den­damm ein­bie­gen. Hier­zu muss­te er an einem am Stra­ßen­rand ste­hen­den Fahr­zeug der Stadt Bam­berg vor­bei fahren.

Eine 24-Jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin woll­te die­sem Moment in den Wei­den­damm ein­fah­ren und über­sah dabei den von links kom­men­den Fahr­rad­fah­rer wodurch es zum Zusam­men­stoß kam. Der 42-Jäh­ri­ge ver­letz­te sich dabei an der Schul­ter. Sach­scha­den ent­stand in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Streit endet mit blu­ti­ger Lippe

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend, gegen 18:45 Uhr tra­fen, sich Arbeits­kol­le­gen auf der Toi­let­te einer Gast­stät­te im Stein­weg. Zwi­schen den Bei­den herrsch­te wohl schon län­ger Streit, wes­halb der 21-Jäh­ri­ger sei­nem 25-Jäh­ri­gen Kol­le­gen mit den Fäu­sten ins Gesicht schlug. Die blu­ti­ge Lip­pe und Ver­let­zun­gen an der Hüf­te und Ellen­bo­gen des 25-Jäh­ri­gen muss­ten im Kran­ken­haus behan­delt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

BUT­TEN­HEIM. In der Zeit von Don­ners­tag, 12. August, bis Don­ners­tag, 26. August, besprüh­ten Unbe­kann­te eine Feld­scheu­ne zwi­schen But­ten­heim und Sei­gen­dorf an der dor­ti­gen Staats­stra­ße 2210. Durch die ins­ge­samt vier Schmie­re­rei­en ent­stand Sach­scha­den von etwa 1.000 Euro. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht oder kann Hin­wei­se auf die Täter geben? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Land­kreis­po­li­zei unter 0951/9129–310 zu melden.

SEI­GEN­DORF. Wegen Sach­be­schä­di­gung ermit­telt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu einem Vor­fall, der sich in der Zeit von 20. August, 17 Uhr, bis 24. August, 16.30 Uhr, ereig­ne­te. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te einen Zaun, wel­cher sich an einer Feri­en­sied­lung bei Sei­gen­dorf befin­det. Der Sach­scha­den wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

ATTELS­DORF. Eine Citro­en-Fah­re­rin befuhr am Mitt­woch­abend die Staats­stra­ße von Elsen­dorf kom­mend in Rich­tung Schlüs­sel­feld. An der Kreu­zung bei Attels­dorf woll­te die­se gera­de­aus wei­ter­fah­ren und über­sah hier­bei einen auf der abknicken­den Vor­fahrts­stra­ße fah­ren­den Ford-Fah­rer. Es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Die ent­stan­de­ne Sach­scha­dens­hö­he beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

HALL­STADT. Beim Ein­bie­gen in die Max-Bro­se-Stra­ße brach am Don­ners­tag­abend einem BMW-Fah­rer das Heck des Fahr­zeugs aus, wodurch die­ser mit dem vor­de­ren Rei­fen gegen die Bord­stein­kan­te der dor­ti­gen Ver­kehrs­in­sel fuhr. Anschlie­ßend ver­lor der 20-Jäh­ri­ge die Kon­trol­le über das Fahr­zeug und kol­li­dier­te dann mit einer gegen­über­lie­gen­den Leit­plan­ke. Am Pkw ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 3.500 Euro.

BUR­GE­BRACH. Sach­scha­den in Höhe von ca. 20.000 Euro ent­stand am Mitt­woch­nach­mit­tag bei einem Zusam­men­stoß zwei­er Pkws auf einem Betriebs­ge­län­de im Kapel­len­feld. Ein Ford-Fah­rer ran­gier­te aus sei­ner Park­lücke und über­sah dabei einen Klein­trans­por­ter, wel­che an ihm vor­bei­fuhr. Bei dem anschlie­ßen­den Zusam­men­stoß ver­letz­te sich der 61-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher leicht, und begab sich selbst­stän­dig ins Klinikum.

BISCH­BERG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es am Don­ner­tag­nach­mit­tag auf der Bun­des­stra­ße 26. Der Fah­rer eines Fords fuhr von Bam­berg kom­mend in Rich­tung Viereth. An der Kreu­zung Was­ser­wörth bog der 65-Jäh­ri­ge bei Grün­licht nach rechts ab und miss­ach­te­te einen Rad­fah­rer, wel­cher auf dem Rad­weg in ent­ge­gen­ge­setz­ter Fahrt­rich­tung fuhr, wes­halb es zur Kol­li­si­on der bei­den Ver­kehrs­teil­neh­mer kam. Die Gesamt­scha­dens­hö­he beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Bay­reuth: Poli­zei­be­am­te der PI Bay­reuth-Stadt stell­ten bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le eines 55- jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rers aus dem Lkr. Bay­reuth bereits am Don­ners­tag­vor­mit­tag deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test sowie ein spä­ter an einem gerichts­ver­wert­ba­ren Atem­al­ko­hol­ge­rät durch­ge­führ­ter Alko­hol­test ergab einen Wert von 0,58 Pro­mil­le. Der Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet nun einen Anzei­ge wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Ober­fel­len­dorf Am Don­ners­tag­nach­mit­tag fuhr ein 51-jäh­ri­ger Krad­fah­rer von Göß­manns­berg in Rich­tung Ober­fel­len­dorf. Kurz vor einer Rechts­kur­ve brem­ste er ab, unter­schät­ze aber den Kur­ven­ver­lauf und fuhr gera­de­aus wei­ter. Dabei prall­te er gegen eine Rich­tungs­ta­fel und kam im Gra­ben neben der Fahr­bahn zum Lie­gen. Der Fzg-Len­ker ver­letzt sich dabei schwer. Es ent­stand Gesamt­scha­den in Höhe von ca. 3250 Euro.

Gas­sel­dorf. Ein Unfall mit 5000 Euro Scha­den, jedoch ohne Ver­letz­te ereig­net sich am Don­ners­tag­nach­mit­tag. Ein 58-jäh­ri­ger Krad­fah­rer fuhr hin­ter einem Wohn­an­hän­ger­ge­spann her, das von der B 470 kom­mend in Rich­tung Unter­lein­lei­ter unter­wegs war. An der Ein­mün­dung zur Anna-Fel­bin­ger-Stra­ße bog das Gespann nach rechts ab. Eine 42-jäh­ri­ge VW-Fah­re­rin stand an der Ein­mün­dung und woll­te nach links in die Staats­stra­ße abbie­gen. Ver­deckt vom Wohn­wa­gen­ge­spann konn­te sie die Stra­ße nicht ein­se­hen, fuhr aber den­noch auf die Fahr­bahn und kol­li­dier­te unwei­ger­lich mit dem Kradfahrer.

Gas­sel­dorf. An der Gas­sel­dor­fer Kreu­zung ereig­ne­te sich am Don­ners­tag­vor­mit­tag ein Unfall mit ca. 15000 Euro Scha­den. Eine 84-jäh­ri­ge Fiat-Pan­da-Fah­re­rin von Eber­mann­stadt kom­mend, woll­te von der B 470 an der Kreu­zung nach links abbie­gen. Dabei über­sah sie einen Opel Astra, der mit einem 56-jäh­ri­gen Fah­rer besetzt war. Durch die Anstoß­wucht wur­de der Pkw der Frau gegen einen Rohr­stän­der geschleu­dert, wobei sie sich leich­te Ver­let­zun­gen zuzog. Der Abschlepp­dienst barg bei­de Fahrzeuge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Com­pu­ter­be­trug und Geldentwendungen

LICH­TEN­FELS und BAD STAF­FEL­STEIN. Ein 66-Jäh­ri­ger mel­de­te am Don­ners­tag­vor­mit­tag einen Vor­fall mit einem angeb­li­chen Bank­mit­ar­bei­ter sei­ner ört­li­chen Bank. Die­ser teil­te dem Betrof­fe­nen tele­fo­nisch mit, dass eine Umstel­lung sei­nes Online-Ban­kings nicht funk­tio­niert hat und er des­we­gen nun eine SMS mit einem Link bekommt, wel­chem er fol­gen soll, um die angeb­lich fehl­ge­schla­ge­ne Umstel­lung manu­ell zu akti­vie­ren. Es öff­ne­te sich eine täu­schend echt aus­se­hen­de Inter­net­sei­te sei­ner Haus­bank mit diver­sen Anfor­de­run­gen, wel­chen er folg­te. Der Tele­fon­an­ru­fer teil­te ihm zudem mit, dass sein Kon­to von nun an für 24 Stun­den inak­tiv wäre. Als er sich am dar­auf­fol­gen­den Tag in sein Online-Ban­king Kon­to ein­logg­te, war eine 5‑stellige Sum­me abgebucht.

Einen ähn­li­chen Bank­vor­fall erleb­te ein 53-jäh­ri­ger Bad Staf­fel­stei­ner. Die­ser teil­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels eben­falls am Don­ners­tag mit, dass eine Sum­me im 4‑stelligen Bereich von sei­nem Kon­to abge­bucht wur­de. Ohne dies mit­zu­be­kom­men, späh­ten Unbe­kann­te mit­tels „Phis­hing-Mails“ sei­ne Daten aus, um somit Zugang zu sei­nem Online-Ban­king Kon­to zu erlan­gen. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels hat die Ermitt­lun­gen zu bei­den Vor­fäl­len bereits auf­ge­nom­men und warnt die Bür­ger vor wei­te­ren Bank- und Internetbetrügern.

VW Golf angefahren

LICH­TEN­FELS. Ein 60-Jäh­ri­ger stell­te sei­nen grau­en VW Golf am ver­gan­ge­nen Mon­tag gegen 09:45 Uhr auf dem Park­platz in der Main­au, vor der dor­ti­gen Apo­the­ke ab. Als er gegen 10:15 Uhr zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, bemerk­te er einen Scha­den an sei­ner hin­te­ren rech­ten Stoß­stan­ge. Die Höhe des Scha­dens beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Mög­li­che Zeu­gen oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0, bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels zu melden.

Ein­bruch ins Ver­eins­heim am Rudufersee

MICHELAU/SCHWÜRBITZ, LKR. LICH­TEN­FELS In der Zeit von Mitt­woch, 23:00 Uhr und Don­ners­tag, 11:50 Uhr stie­gen Unbe­kann­te in das Ver­eins­heim der Was­ser­wacht am Bade­see ein. Aktu­el­len Erkennt­nis­sen nach, tra­ten der oder die Täter die Fen­ster­schei­be der Ter­ras­sen­tü­re ein und gelang­ten somit ins Inne­re des Gebäu­des. Dort ent­wen­de­ten sie eine Kaf­fee­kas­se mit Bar­geld und rich­te­ten einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro an. Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.