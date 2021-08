Der feu­er­ro­te Dop­pel­decker­bus tourt durch die Frän­ki­sche Schweiz

Der alte Ber­li­ner Stadt­bus ist im ober­frän­ki­schen Forch­heim inzwi­schen eine Insti­tu­ti­on. Seit 20 Jah­ren nutzt der Büssing e.V. das histo­ri­sche Fahr­zeug als Treff­punkt und unkon­ven­tio­nel­len Ver­an­stal­tungs­ort für Kunst und Kul­tur. In den letz­ten Jah­ren war der Bus lei­der nicht mehr fahr­be­reit, sodass die Events nur noch am Stell­platz in Forch­heim statt­fin­den konn­ten. „So kann‘s nicht wei­ter­ge­hen!“, waren sich die 50 Ver­eins­mit­glie­der einig, „Der Bus muss rocken und der Bus muss rol­len“. Gesagt, getan. Mit gemein­sa­men Kräf­ten und freund­li­cher För­de­rung aus öffent­li­cher Hand wur­de das Kult­ob­jekt nun tat­säch­lich wie­der ein­satz­fä­hig gemacht und rund­um auf­po­liert. Schon ste­hen die Mit­glie­der in den Start­lö­chern, um zur Fei­er des 20-jäh­ri­gen Bestehens ein fun­keln­des Kul­tur­pro­gramm in die Frän­ki­sche Schweiz zu bringen.

Drei Tage – drei Orte – vier Veranstaltungen

Mit­te Sep­tem­ber geht es los. Vom 17.–19.9. tourt das Kul­tur­mo­bil von Pretz­feld über Streit­berg nach Kun­reuth und prä­sen­tiert ein kun­ter­bun­tes, reich­hal­ti­ges Pro­gramm. Zwei Tages­ver­an­stal­tun­gen für Fami­li­en und Kin­der wech­seln mit zwei Abend­pro­gram­men für Erwach­se­ne. Gebo­ten wer­den Come­dy und Tanz­ba­res, Figu­ren­thea­ter, Sin­ger-Song­wri­ter, Gau­ke­lei sowie jede Men­ge Mit­mach-Aktio­nen für Kinder.

Der Dop­pel­decker­bus kommt dabei nicht allein. Er wird beglei­tet von einer mobi­len Blitz-Büh­ne in Form eines eigens aus­ge­bau­ten Hano­mag-LKW und einer Mann­schaft enthu­sia­sti­scher Mit­glie­der, die als Roadies die Ver­an­stal­tungs­lo­gi­stik managen.

Details zum Pro­gramm und online-Tickets sind auf der Web­site des Ver­eins ver­füg­bar (www​.bue​s​sing​bus​.de).

Wei­te­re Veranstaltungen

Nach Rück­kehr an sei­nen Stell­platz in Forch­heim, wol­len wir unse­ren stäh­ler­nen Kul­tur­ko­loss noch mit einem rau­schen­den Fest fei­ern. Vom 1.–3. Okto­ber steigt am Dop­pel­decker­bus ein Rock­fe­sti­val mit aus­ge­such­ten Bands von nah und fern. ROCK­AM­BUS star­tet am Frei­tag­abend und endet am Sonn­tag – bewährt und stil­echt – mit einem Old­ti­mer­tref­fen zu Ehren aller klas­si­schen, histo­ri­schen und ori­gi­nel­len Fahr­zeu­ge – wie unse­rem Büssingbus.

Kul­tur­Tour Programm

Frei­tag, 17.09.2021 am PRETZ­FEL­DER KELLER

18 – 23:00

Für Erwach­se­ne ab 16 Jah­ren – Ticket 18,- €

Figu­ren­thea­ter „Gepflegt ent­glei­sen“ mit Nik­ki & Cla­ris­sa, Elek­tro-Bal­kan-Fun mit „Sen­si Simon & his Bro­ther“, Auf­trit­te von Micky Rose, Sam­my Rake­te und den Büssing All­stars und ful­mi­nan­ter Abschluss mit dem Feu­er­zir­kus Bilen­ko am Trapez

Sams­tag, 18.09.2021 am Fami­li­en­schwimm­bad STREITBERG

13 – 18:00

Für Fami­li­en – Tickets ab 7,-€, Fami­li­en­tickets erhältlich

Kin­der­thea­ter, Arti­stik, Musik und Mit­mach-Work­shops u.a. mit: Thea­ter LaKritz & Teatro PAN­ta­sti­co, Pol­ka Arti­sti­ka am Tra­pez, Tape-Artist Bar­ba­ra sowie Musik von WastEl Kauz (vir­tuo­se Gitar­ren-Mund­art) und Micky Rose

Sams­tag, 18.09.2021 am Fami­li­en­schwimm­bad STREITBERG

18 – 23:00

Für Erwach­se­ne ab 16 Jah­ren – Ticket 18,- €

Come­dy & schrä­ge Lie­der mit El Mago Masin, Elek­tro-Tri­bal-Funk von den Son­nen­gu­rus, musi­ka­li­sche Zucker­stücke von Micky Rose, Sam­my Rake­te und den Büssing All­stars sowie ful­mi­nan­ter Abschluss mit dem Feu­er­zir­kus Bilen­ko am Trapez

Sonn­tag, 19.09.2021 in KUN­REUTH am Tennisplatz

13 – 18:00

Für Fami­li­en – Tickets ab 7,-€, Fami­li­en­tickets erhältlich

Kin­der­thea­ter, Arti­stik, Musik und Mit­mach-Work­shops u.a. mit: Thea­ter Salz & Pfef­fer („Über(s)fischen“ & „Kater Cara­bas“), Teatro PAN­ta­sti­co, dem geheim­nis­vol­len Bass­rütt­ler sowie Musik von Trin Schu­ka Morsch (Klez­mer & Gipsy-Swing)

Kar­ten­vor­ver­kauf in den Gast­ge­ber­ge­mein­den oder online unter www​.bue​s​sing​bus​.de