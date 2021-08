Statt im Audi­max wie­der online: So sieht die Kin­der­Uni 2021 aus, die die­ses Jahr in den Herbst ver­legt wur­de. Auch im Som­mer 2021 konn­te coro­nabe­dingt kei­ne Kin­der­Uni statt­fin­den. Das neue Kin­der­Uni-Video-For­mat, das für die Kin­der­Uni 2020 kon­zi­piert wur­de, wird daher auch die­ses Jahr fort­ge­führt. Aktu­ell wur­den zwei span­nen­de Vor­trä­ge mit fol­gen­den The­men auf­ge­zeich­net: „Laser­schwer­ter – jetzt wird´s gefähr­lich“ und „Insek­ten­rück­gang – ist das schlimm?“

Juni­or-Pro­fes­sor Georg Her­ink, Expe­ri­men­tal­phy­sik – Ultra­schnel­le Dyna­mik, wird in sei­nem Video Fra­gen rund um Laser beant­wor­ten und erklä­ren, war­um Laser gefähr­lich sind und auf kei­nen Fall in die Hän­de von Kin­dern gehören!

Pro­fes­so­rin Dr. Hei­ke Feld­haar, Tier­öko­lo­gie, zeigt in ihrem Film auf, was pas­siert, wenn ver­schie­de­ne Insek­ten­ar­ten aus­ster­ben und was man dage­gen tun kann.

Die Vide­os wer­den im Herbst unter https://​www​.uni​-bay​reuth​.de/​d​e​/​s​t​u​d​i​u​m​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​-​f​u​e​r​-​s​c​h​u​e​l​e​r​i​n​n​e​n​-​u​n​d​-​s​c​h​u​e​l​e​r​/​k​i​n​d​e​r​u​ni/ zu sehen sein. Der genaue Ter­min wird noch bekanntgegeben.