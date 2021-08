Im Zuge der bereits lau­fen­den Fahr­bahn­erneue­rung und Bau­werks­in­stand­set­zung auf der A 93 zwi­schen dem Auto­bahn­drei­eck Hoch­fran­ken und der Anschluss­stel­le Reg­nitz­losau ist eine Sper­rung der Anschluss­stel­le Hof-Ost in Fahrt­rich­tung A 72 erforderlich.

Die Sper­rung beginnt am Sonn­tag, den 29. August, um 18 Uhr und dau­ert vor­aus­sicht­lich bis Mitt­woch, den 15. Sep­tem­ber, um ca. 18 Uhr.

In die­sem Zeit­raum wer­den die Asphalt­schich­ten, die Ban­ket­te sowie die Schutz­plan­ken in Teil­be­rei­chen der Anschluss­stel­le sowie auf der Haupt­fahr­bahn in

Fahrt­rich­tung A72 erneuert.

Die Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den gebe­ten auf benach­bar­te Anschluss­stel­len aus­zu­wei­chen bzw. die Umlei­tungs­emp­feh­lun­gen vor Ort zu beachten.

Für die auf­tre­ten­den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im

Baustellenbereich.

Wei­te­re Pres­se­mit­tei­lun­gen und aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zu den Bau­stel­len und Pro­jek­ten der Nie­der­las­sung Nord­bay­ern fin­den Sie unter www​.auto​bahn​.de/​n​o​r​d​b​a​y​ern und unter www​.bay​ern​in​fo​.de