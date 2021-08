Die städ­ti­schen Ver­an­stal­tun­gen in der Übersicht

Ab sofort sind Tickets für die städ­ti­schen Ver­an­stal­tun­gen anläss­lich des Jah­res­the­mas „1.700 Jah­re jüdi­sches Leben in Deutsch­land“ auch an der Thea­ter­kas­se, Opern­stra­ße 22 in Bay­reuth (Öff­nungs­zei­ten: Mon­tag bis Frei­tag: 10 bis 17 Uhr; Sams­tag: 10 bis 14 Uhr), erhält­lich. Tickets gibt es dort für fol­gen­de Veranstaltungen:

Mitt­woch, 6. Okto­ber, 19 Uhr, Euro­pa­saal im Zen­trum, Äuße­re Bad­stra­ße 7a: Lesung Tho­mas Mey­er: „Wol­ken­bruchs wag­hal­si­ges Stell­dich­ein mit der Spio­nin“; Ein­tritt: 8 Euro.

Mon­tag, 1. Novem­ber, 19.30 Uhr, Reichs­hof, Maxi­mi­li­an­stra­ße 28:

Kon­zert „Ent­ar­te­te Musik?!“ Musik und Rezi­ta­ti­on mit Wer­ken von ver|rückten Künst­lern mit Pia Vio­la Buchert (Mez­zo­so­pran), Maria Walo­schek (Kla­vier) und Chri­sti­an Klei­nert (Rezi­ta­ti­on); Ein­tritt: 15 Euro.

Diens­tag, 9. Novem­ber, 17 Uhr und 19.30 Uhr, Euro­pa­saal im Zen­trum, Äuße­re Bad­stra­ße 7a: Kon­zert „Else Ensem­ble" mit Wer­ken deut­scher und jüdi­scher Kom­po­ni­sten des 19. Jahr­hun­derts und der Gegen­wart; Ein­tritt: 15 Euro.

Sonn­tag, 14. Novem­ber, 17 Uhr und 19.30 Uhr, Reichs­hof, Maxi­mi­li­an­stra­ße 28: Lie­der- und Chan­son­abend „An allem sind die Juden schuld“ mit Wer­ken von Fried­rich Hol­län­der, Georg Kreis­ler und Hanns Eis­ler mit Gesche Gei­er (Gesang), Peter Tilch (Gesang und Kla­ri­net­te) und Hans Mar­tin Gräb­ner (Flü­gel und Mode­ra­ti­on); Ein­tritt: 15 Euro.

Frei­tag, 28. Janu­ar, 19.30 Uhr, Euro­pa­saal im Zen­trum, Äuße­re Bad­stra­ße 7a: Kon­zert „Jewish Cham­ber Orche­stra“ mit Wer­ken von Vic­tor Ull­mann und Gustav Mah­ler unter der künst­le­ri­schen Lei­tung von Dani­el Gross­mann; Tho­mas E. Bau­er (Bari­ton); Ein­tritt: 15 Euro.

Sonn­tag, 20. Febru­ar, 17 Uhr und 19.30 Uhr, Reichs­hof, Maxi­mi­li­an­stra­ße 28: Kon­zert der Laut­ten Com­pa­gney Ber­lin unter dem Mot­to „Sin­gen in Gedan­ken!“ – Der musi­ka­li­sche Salon der Rahel Varn­ha­gen; Musik von Bach, Gluck, Men­dels­sohn, Mozart, Righi­ni und ande­ren; Wolf­gang Katsch­ner (musi­ka­li­sches Kon­zept und Lei­tung), Mar­ga­ri­ta Breit­kreiz als Rahel Varn­ha­gen, Ein­tritt: 15 Euro.

Tickets zu den genann­ten Ver­an­stal­tun­gen sind auch online unter www​.tickets​.kul​tur​amt​.bay​reuth​.de erhält­lich. Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen zu den ein­zel­nen Ver­an­stal­tun­gen sowie zu wei­te­ren kosten­lo­sen Ange­bo­ten sind unter www​.bay​reuth​.de/​1​7​0​0​-​j​a​h​r​e​-​j​u​e​d​i​s​c​h​e​s​-​l​e​b​e​n​-​i​n​-​d​e​u​t​s​c​h​l​and und im Ticket­shop zu finden.