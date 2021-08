Am Don­ners­tag wur­den sechs wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach steigt dem­nach auf 39,12. Bei den Fäl­len der letz­ten sie­ben Tage liegt die Quo­te der Nicht­ge­impf­ten bei über 80%.

Damit über­steigt der Land­kreis mit Ver­öf­fent­li­chung der Zah­len durch das Robert Koch-Insti­tut (RKI) am Frei­tag den 27. August 2021 gemäß der­zei­ti­ger Vor­ga­ben zum ersten Mal den seit dem 23. August 2021 in Bay­ern gel­ten­den Schwel­len­wert einer 35er 7‑Ta­ge-Inzi­denz.

Erst wenn die vom RKI im Inter­net ver­öf­fent­lich­te 7‑Ta­ge-Inzi­denz in einem Land­kreis oder einer kreis­frei­en Stadt an drei auf­ein­an­der fol­gen­den Tagen den für die Rege­lung maß­geb­li­chen Schwel­len­wert über­schrei­tet, so tre­ten dort die von der Rege­lung ver­füg­ten Maß­nah­men ab dem über­näch­sten dar­auf fol­gen­den Tag in Kraft. Bei einer 7‑Ta­ge-Inzi­denz von 35 oder mehr gilt dann für Zusam­men­künf­te in Innen­be­rei­chen (z.B. Gastro­no­mie, Sport) größ­ten­teils die 3G-Regel (geimpft, gene­sen oder getestet).

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 34

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 28

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 39,12

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 4 (1 | 0)

in Qua­ran­tä­ne: 95

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 4.135 (+ 6)

Gene­se­ne: 3.984 (+ 0)

Ver­stor­be­ne: 117

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 46.821 (65,42 %)

Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 43.850 (61,27 %)

Sum­me Dritt­imp­fun­gen: 69

In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den heu­te 92 wei­te­re PCR-Testun­gen durchgeführt.

Coro­na-Zah­len auf Gemeindeebene:

Him­mel­kron: 2

Kulm­bach: 18

Main­leus: 6

Markt­leug­ast: 2

Markt­sch­or­gast: 2

Neu­en­markt: 1

Thur­nau: 1

Unter­stein­ach: 1

Won­sees: 1

Gesamt: 34

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.