Im Zuge der von der Stadt Hof geplan­ten Sanie­rung Rauh­bach­brücke legen die Stadt­wer­ke Hof ab Mon­tag, 30.08.2021, die Ver­sor­gungs­lei­tun­gen an der Kreu­zung Süd­ring, Eppen­reu­ther Stra­ße um. Zur Gewähr­lei­stung der Ener­gie- und Was­ser­ver­sor­gung wäh­rend der Sanie­rungs­ar­bei­ten, wer­den Strom‑, Gas- und Was­ser­haupt­lei­tung an der Brücke vor­bei geführt. Die Tief­bau­ar­bei­ten sowie die Neu­ver­le­gung der Lei­tun­gen führt die Fir­ma Ger­hard Tret­ter GmbH & Co. KG aus Immen­reuth durch. Hier­bei wird ab Ende August die Eppen­reu­ther Stra­ße ab Haus­num­mer 94 halb­sei­tig sowie der Geh­weg in die­sem Bereich kom­plett gesperrt. Im Ver­lauf der Bau­maß­nah­men erge­ben sich wei­te­re Ein­schrän­kun­gen im Stra­ßen­ver­kehr, die je nach Bau­fort­schritt mit ent­spre­chen­den Umlei­tun­gen aus­ge­schil­dert werden.