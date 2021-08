Bebau­ungs­plan­ent­wurf kann online ein­ge­se­hen wer­den und liegt im Rat­haus aus

Im Pla­nungs­amt der Stadt Bay­reuth liegt ab Mon­tag, 30. August, der Bebau­ungs­plan­ent­wurf für ein neu­es Misch- und Wohn­quar­tier Kreuz­stein aus. Die Plan­un­ter­la­gen kön­nen bis ein­schließ­lich 8. Okto­ber im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, 9. Ober­ge­schoss (Öffent­li­che Plan­auf­la­ge), wäh­rend der all­ge­mei­nen Dienst­stun­den (Mon­tag, Diens­tag und Don­ners­tag von 8 bis 16 Uhr, Mitt­woch von 8 bis 18 Uhr und Frei­tag von 8 bis 12 Uhr) ein­ge­se­hen wer­den. Wäh­rend der Aus­le­gungs­frist ste­hen sie auch online auf der Home­page der Stadt unter www​.bay​reuth​.de (Rubrik Rat­haus, Bür­ger­ser­vice > Pla­nen, Bau­en) zur Verfügung.

Da für das Are­al kei­ne star­ke Nach­fra­ge nach gewerb­li­chen Bau­flä­chen in die­ser Grö­ßen­ord­nung besteht und auf­grund sei­ner Lage ander­wei­ti­ge Nut­zun­gen städ­te­bau­lich wün­schens­wert sind, soll die Flä­che als Misch- und Wohn­quar­tier ent­wickelt wer­den. Im Bebau­ungs­plan­ent­wurf wird ein all­ge­mei­nes Wohn­ge­biet in Form von zwei Gebäu­de­blöcken mit jeweils einem Innen­hof fest­ge­setzt. Der nörd­li­che Gebäu­de­block beinhal­tet eine Kita mit einer Kapa­zi­tät von bis zu vier Grup­pen. Ent­lang der Nürn­ber­ger Stra­ße wird ein Misch­ge­biet fest­ge­setzt. In die­sem Gebäu­de­block sol­len neben Woh­nun­gen auch ver­schie­de­ne ande­re Nut­zun­gen ange­bo­ten wer­den. Im Nord­osten wird wei­ter­hin ein Gewer­be­ge­biet festgesetzt.

Mit Blick auf die Gewäs­ser­öko­lo­gie, den Natur­schutz und das Stadt­kli­ma ist eine Auf­wer­tung und Ver­net­zung des bedeu­ten­den Grün­kor­ri­dors zwi­schen der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und dem Gla­sen­wei­her vor­ge­se­hen. Dies soll vor allem durch die Frei­le­gung und Struk­tur­ver­bes­se­rung des Tap­perts erreicht wer­den. Mit sei­ner Frei­le­gung ent­steht eine Park­land­schaft, die durch den offe­nen Was­ser­lauf und angren­zen­de Wie­sen­flä­chen geprägt sein wird. So ent­steht ein zusam­men­hän­gen­des System an pri­va­ten und öffent­li­chen Frei­flä­chen, die die bestehen­den Struk­tu­ren inte­grie­ren und neue Ver­bin­dun­gen schaf­fen. Die Anbin­dung an das ört­li­che und über­ört­li­che Rad­we­ge­netz wird in den neu geschaf­fe­nen Grün­zug gelegt.

Der Stadt­rat Bay­reuth hat in sei­ner Sit­zung Ende Juli den vor­lie­gen­den Pla­nun­gen zuge­stimmt und die Ver­wal­tung mit den wei­te­ren pla­nungs­recht­li­chen Schrit­ten beauftragt.

Wäh­rend der Aus­le­gungs­frist besteht die Gele­gen­heit, sich zur Pla­nung zu äußern und sie zu erör­tern. Ger­ne kön­nen Fra­gen tele­fo­nisch oder per Mail gestellt wer­den. Falls eine per­sön­li­che Ein­sicht in die Pla­nung im Rat­haus gewünscht wird, wird um Ter­min­ver­ein­ba­rung unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1660 gebe­ten. Die Mitarbeiter/​innen des Stadt­pla­nungs­am­tes ste­hen für Aus­künf­te Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 12 Uhr und bei Bedarf am Nach­mit­tag zur Verfügung.