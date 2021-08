Mit­glie­der­ak­ti­on des Kreis­ver­ban­des für Gar­ten­bau und Landespflege

In der Oster­zeit erhiel­ten alle Mit­glied­s­haus­hal­te der ört­li­chen Gar­ten­bau­ver­ei­ne im Land­kreis Lich­ten­fels eine Gruß­kar­te mit Son­nen­blu­men-Samen. Über 7.000 Samen­tü­ten wur­den so vom Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge im Lock­down ver­teilt, infor­miert Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer. Nun grü­ßen aus vie­len Gär­ten oft meter­ho­he Son­nen­blu­men, wie hier im Gar­ten der Fami­lie Fug­mann in Ober­wal­len­stadt. Das freut nicht nur Vater Tho­mas Fug­mann und Sohn Justus, son­dern auch Bie­nen und ande­re Insek­ten. Spä­ter wer­den sich dann die Vögel über die Samen in den mäch­ti­gen Blü­ten­köp­fen hermachen.