Der Som­mer 2021, der kein rich­ti­ger Som­mer war, hat sich lei­der bereits Mitte/​Ende August ver­ab­schie­det. Des­halb ist das Frei­bad Bet­zen­stein am Sonn­tag, den 29. August letzt­ma­lig für die­se Sai­son geöff­net. Die Öff­nungs­zeit ist wet­ter­ab­hän­gig und wird wie immer im Inter­net bekannt gege­ben. Das Frei­bad-Team bedankt sich bei allen Besu­chern, die durch Dis­zi­plin und Rück­sicht­nah­me auch im zwei­ten Pan­de­mie-Jahr zu einer stö­rungs­frei­en, pro­blem­lo­sen Bade­sai­son bei­getra­gen haben. Wir hof­fen, Sie konn­ten Ihren Besuch bei uns genie­ßen und freu­en uns auf ein Wie­der­se­hen im näch­sten Jahr. Wir bedan­ken uns bei allen frei­wil­li­gen Helfern/​innen, die auch in die­sem Jahr ihre Frei­zeit geop­fert haben, um uns bei der Auf­sicht am Sprung­turm und an der Rut­sche zu unter­stüt­zen. Auch hier freu­en wir uns auf ein Wie­der­se­hen 2022! Bis dahin wün­schen wir euch allen das Beste.