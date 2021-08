„Müs­sen hohe Inten­si­tät gehen und wie­der unser Limit erreichen“

Der FC Ein­tracht Bam­berg ist in der Fuß­ball Bay­ern­li­ga Nord am kom­men­den Sams­tag, 28. August, aus­wärts im Ein­satz. Die Mann­schaft von Trai­ner Juli­an Kol­beck spielt bei der DJK Geben­bach. Anstoß ist um 16:00 Uhr.

Die Aus­gangs­si­tua­ti­on: Bewäh­rungs­pro­be mit Bra­vour bestan­den. So kann man den letz­ten Auf­tritt des FC Ein­tracht Bam­berg vom ver­gan­ge­nen Sams­tag (21. August) beschrei­ben. In einer span­nen­den Par­tie sieg­te der FC Ein­tracht zu Hau­se gegen die SpVgg Ans­bach mit 2:1. Nach einer ver­dien­ten 2:0 Füh­rung durch Tore von Tran­zis­ka und Schmitt­sch­mitt kamen die Ans­ba­cher kurz vor Schluss zwar noch zum Anschluss­tor, die Bam­ber­ger brach­ten jedoch den knap­pen Vor­sprung über die Zeit. Mit viel Kampf und Sie­ges­wil­len sowie gro­ßer Geschlos­sen­heit prä­sen­tier­te sich das Team um Trai­ner Juli­an Kol­beck den eige­nen Fans und hol­te sich am Ende den ver­dien­ten Heim­sieg. Mit jetzt ins­ge­samt 19 Punk­ten steht der FC Ein­tracht Bam­berg auf dem zwei­ten Tabel­len­platz. Und was vie­le so nicht erwar­tet haben: Nach jetzt sie­ben Spie­len sind die jun­gen Fuß­bal­ler aus der Dom­stadt noch ohne Nie­der­la­ge. Ledig­lich die DJK Ammer­thal ist zum jet­zi­gen Zeit­punkt eben­falls noch unge­schla­gen. Eine Erfolgs­wel­le also, auf der die Dom­rei­ter aktu­ell rei­ten, und die­se Erfolgs­wel­le soll wei­ter­hin Bestand haben. Soll hei­ßen: Der Tabel­len­zwei­te möch­te auch bei der DJK Geben­bach nicht leer aus­ge­hen. Der Bam­ber­ger Gast­ge­ber sam­mel­te bis­her neun Punk­te und belegt mit die­ser Aus­beu­te Tabel­len­platz zwölf. Vor allem zu Hau­se zeigt sich Geben­bach bis­her sehr erfolg­reich. Von den bis­he­ri­gen vier Heim­spie­len konn­ten die Ober­pfäl­zer drei gewin­nen, ein­mal gab es ein Unent­schie­den. In den letz­ten vier Spie­len wech­sel­ten Sieg und Nie­der­la­ge. Am ver­gan­ge­nen Spiel­tag gab es für Geben­bach im Ober­pfalz­der­by beim ASV Neu­markt eine 0:2 Nie­der­la­ge. Pro­blem­zo­ne der DJK scheint die Abwehr zu sein. Bis­her kas­sier­te Geben­bach 24 Gegen­to­re. Dem­ge­gen­über hat der FC Ein­tracht Bam­berg mit 26 erziel­ten Toren die beste Offen­si­ve der Liga zu bieten.

Das sagt Trai­ner Juli­an Kol­beck: „Die Jungs hat­ten nach der letz­ten eng­li­schen Woche ein paar Tage frei­be­kom­men, sie haben in den Spie­len super abge­lie­fert. Jetzt heißt es, fokus­siert und akri­bisch zu arbei­ten und uns auf Geben­bach gut vor­zu­be­rei­ten. Ich erwar­te ein schwe­res Spiel. Geben­bach wird vor hei­mi­schem Publi­kum alles geben, um gegen uns zu punk­ten und die Nie­der­la­ge gegen Neu­markt wie­der gut zu machen. Wir müs­sen von Minu­te eins da sein, eine hohe Inten­si­tät gehen und wie­der unser Limit errei­chen, um auch in Geben­bach erfolg­reich zu sein.“

Das sagt Lukas Schmitt­sch­mitt: „Mit dem 2:1 Sieg am letz­ten Sams­tag gegen die SpVgg Ans­bach hat­ten wir unse­ren ersten Här­te­test gegen eine Mann­schaft aus den Top fünf der Tabel­le. Wir konn­ten an unse­re Lei­stung anknüp­fen und die drei Punk­te in Bam­berg behal­ten. Nun steht jedoch ein Aus­wärts­spiel bei der DJK Geben­bach vor der Tür, in dem wir unser Spiel zu 100 Pro­zent durch­zie­hen müs­sen, wenn wir einen wei­te­ren Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung machen wol­len. Die Stim­mung sowie die Ein­satz­be­reit­schaft in der Mann­schaft sind abso­lut posi­tiv. Der Trai­ner wird uns auf das Spiel bestens ein­stel­len. Wir wer­den das Spiel fokus­siert ange­hen, um wei­te­re drei Punk­te mit nach Bam­berg zu bringen.“

Vor­aus­sicht­li­ches FCE Auf­ge­bot: Deller­mann, Grie­bel – Els­ha­ni, Hack, Hel­mer, Hof­mann, Kau­be, Kett­ler, Kha­lil, Koll­mer, Lang, Linz, Ljev­sic, Popp, Reck, Reisch­mann, Sapry­kin, Schmitt, Schmitt­sch­mitt, Tran­zis­ka, Val­dez. Es feh­len: Heinz, Saprykin.

Der Schieds­rich­ter: Gelei­tet wird das Spiel von Maxi­mi­li­an Zieg­ler. An der Sei­te tätig sind Seba­sti­an Cor­nely und Tim Parzefall.

Der Spiel­ort und Par­ken: Aus­ge­tra­gen wird die Begeg­nung auf dem Sport­ge­län­de Geben­bach, Ursprin­ger Weg 20.

Die näch­sten Spie­le: Der FC Ein­tracht Bam­berg erwar­tet in einer noch aus­zu­tra­gen­den Par­tie des vier­ten Spiel­tags am kom­men­den Diens­tag, 31. August, den TSV Groß­bar­dorf. Im Sep­tem­ber ste­hen fol­gen­de Begeg­nun­gen an: zu Hau­se gegen den ATSV Erlan­gen am 4. Sep­tem­ber, bei der DJK Ammer­thal am 12. Sep­tem­ber, zu Hau­se gegen den SV Vat­an Spor Aschaf­fen­burg am 18. Sep­tem­ber und bei der DJK Vil­z­ing am 25. September.

Zu guter Letzt: Das aus­ver­kauf­te Spiel am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de gegen die SpVgg Ans­bach vor 500 Zuschau­ern zeigt, dass Kar­ten für die Heim­spie­le des FCE aktu­ell sehr begehrt sind. „Daher bit­ten wir alle Fans und FCE-Freun­de, auch im Sin­ne eines rei­bungs­lo­sen Ablaufs am Ein­gang, die Kar­ten im Vor­ver­kauf zu erwer­ben“, rät Vor­stands­vor­sit­zen­der Jörg Schmal­fuß. Und das nicht ohne Grund: Die Zuschau­er­zahl für die Heim­spie­le des FC Ein­tracht Bam­berg bleibt näm­lich vor­erst auf 500 beschränkt. Tickets für die Par­tien gegen den TSV Groß­bar­dorf am Abend des 31. August, für das Top­spiel gegen den ATSV Erlan­gen am 4. Sep­tem­ber sowie für das Duell gegen Auf­stei­ger Vat­an Spor Aschaf­fen­burg am 18. Sep­tem­ber kön­nen bereits jetzt geor­dert wer­den. Sie gibt es online im Ticket­shop des FC Ein­tracht Bam­berg unter www​.fce2010​.de und an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len in ganz Bay­ern – und das sogar zum Vor­teils­preis. In der Regi­on kön­nen Kar­ten gekauft wer­den unter ande­rem beim bvd Kar­ten­ser­vice Bam­berg (Lan­ge Stra­ße 39/41), am Kar­ten­ki­osk Bam­berg an der Bro­se Are­na (Forch­hei­mer Stra­ße), bei Lot­to Hüm­mer Hall­stadt (Emil-Kem­mer-Stra­ße 19), im Rei­se­bü­ro Ebern (Rit­ter-von-Schmitt-Stra­ße 8 ) oder in Annett´s Rei­se­bü­ro Hirschaid (Kirch­platz 5). Soll­ten am Spiel­tag noch freie Plät­ze vor­han­den sind, öff­net (kurz­fri­stig) auch die Tageskasse.