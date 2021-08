Coburg auf eige­ne Faust entdecken

Schloss Ehren­burg und der Hof­gar­ten, die Veste Coburg oder die male­ri­sche Alt­stadt – Coburg ist eine Stadt abwechs­lungs­rei­cher Geschich­te und span­nen­der Geschich­ten. Wer ihnen auf die Spur kom­men möch­te, kann einen der unter­schied­li­chen Hör­spa­zier­gän­ge von Coburg Mar­ke­ting unter­neh­men. Pas­send zur Som­mer­rei­se­zeit und vor Seme­ster­be­ginn gibt es zwei belieb­te Tou­ren jetzt auch auf Eng­lisch: „Coburg’s histo­ric old town“ und „Mar­tin Luther in Coburg“. Die Hör­spa­zier­gän­ge, die sich über die App „gui­de­ma­te“ kosten­frei her­un­ter­la­den las­sen, sind eine kurz­wei­li­ge Mög­lich­keit, mehr über die beweg­te Ver­gan­gen­heit der Hoch­schul­stadt zu erfah­ren – und das ganz individuell.

Zwei Rou­ten, zwei auf­schluss­rei­che The­men Nach einem Besuch im Goog­le Play Store oder Apple Store ist der „gui­de­ma­te“ start­klar und bereit, Coburgs Histo­rie auf infor­ma­ti­ve und unter­halt­sa­me Art zum Leben zu erwecken. So haben inter­na­tio­na­le Besucher*innen und Coburger*innen zwei The­men­tou­ren auf Eng­lisch zur Auswahl.

Der rund 50-minü­ti­ge Hör­spa­zier­gang „Coburg’s histo­ric old town“ macht auf 19 Sta­tio­nen und rund zwei Kilo­me­tern die bekann­te­sten Sehens­wür­dig­kei­ten der Alt­stadt erleb­bar. Dazu gehö­ren der histo­ri­sche Markt­platz, das Münz­mei­ster­haus mit sei­ner außer­ge­wöhn­li­chen Fach­werk­ar­chi­tek­tur, der impo­san­te Schloss­platz mit Schloss Ehren­burg und vie­le mehr.

„Mar­tin Luther in Coburg“ führt Hörspaziergänger*innen zu einem der berühm­te­sten Gäste Coburgs: Über sie­ben Kilo­me­ter und 18 Sta­tio­nen lässt der „gui­de­ma­te“ den gro­ßen Refor­ma­tor auf­er­ste­hen und schil­dert des­sen pro­duk­ti­ve Schaf­fens­zeit in Coburg. Dabei geht es in cir­ca 90 Minu­ten unter ande­rem in die beein­drucken­de Moriz­kir­che, wo Mar­tin Luther wie­der­holt pre­dig­te und hin­auf zur Veste Coburg, wo er 1530 meh­re­re Mona­te verbrachte.

Infor­ma­tio­nen und der Fly­er zur App in eng­li­scher Spra­che sind erhält­lich in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Herrn­gas­se und zum Down­load unter https://​www​.coburg​mar​ke​ting​.de/​s​e​r​v​i​c​e​/​p​r​o​s​p​e​k​t​e​-​d​o​w​n​l​o​ads