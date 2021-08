THUR­NAU, LKR. KULM­BACH. Der Brand einer Schrei­ne­rei beschäf­tig­te am Mitt­woch­abend die Ein­satz­kräf­te von Feu­er­wehr und Poli­zei in Thur­nau. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat vor Ort die Ermitt­lun­gen zur bis­lang unkla­ren Brand­ur­sa­che aufgenommen.

Gegen 19.25 Uhr ging die Mit­tei­lung über den Brand auf dem Gelän­de der Schrei­ne­rei in der Bern­dor­fer Stra­ße bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bay­reuth-Kulm­bach ein. Ein Groß­auf­ge­bot an alar­mier­ten und ein­ge­setz­ten Feu­er­weh­ren bekam den Brand zügig unter Kon­trol­le. Die Brand­ur­sa­che ist noch nicht bekannt. Nach ersten Schät­zun­gen ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 100.000 Euro. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt. Zur Brand­be­kämp­fung war eine Sper­re der Bern­dor­fer Stra­ße not­wen­dig. Die Lösch­ar­bei­ten waren gegen 21.45 Uhr been­det und die Stra­ße wur­de wie­der freigegeben.

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Brand geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 mit der Kri­po in Bay­reuth in Ver­bin­dung zu setzen.