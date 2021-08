Revo­lu­ti­on im Kopf

Am Sams­tag, dem 11. Sep­tem­ber 2021 um 19.30 Uhr kommt es in der Kon­zert­rei­he „Kul­tur im Pfarr­gar­ten“ in Christ­kö­nig (U1: Kli­ni­kum Fürth, S: Unter­farrn­bach) zu einer Begeg­nung zwei­er revo­lu­tio­nä­rer Feu­er­köp­fe: Lud­wig van Beet­ho­ven und Alex­an­der Mos­so­low. Beet­ho­ven war glü­hen­der Napo­le­on-Fan – und wur­de bit­ter ent­täuscht, als der kor­si­sche Kai­ser die Idea­le der Fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on ver­riet. Mos­so­low war ein begei­ster­ter Bol­sche­wik der ersten Stun­de – und geriet in Sta­lins Spit­zel-System in Lebens­ge­fahr. Zwei Kom­po­ni­sten, zwei Jahr­hun­der­te, zwei geschei­ter­te Revo­lu­tio­nen: Die vita­le, mit­rei­ßen­de Musik von Beet­ho­ven und Mos­so­low legt Zeug­nis ab von gro­ßen Hoff­nun­gen und wirft Fra­gen auf, die noch immer aktu­ell sind. Beim Kon­zert in Christ­kö­nig wir­ken mit: die Sopra­ni­stin Moni­ka Tee­pe, die Cel­li­stin Han­na Hes­se, der Pia­nist Chri­stoph Oren­di und der Autor und Rezi­ta­tor Micha­el Herrschel.

Bei gutem Wet­ter fin­det das Kon­zert Open Air statt, bei Regen in der Kirche.

Ein­tritt: 15 (12) Euro. Vor­anmel­dung ist mög­lich unter info@​wortundmusik.​org