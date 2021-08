Am Sams­tag den 28.08.2021 tref­fen die Bay­reuth Dra­gons im hei­mi­schen Sta­di­on (Fried­rich-Ebert-Stra­ße 87) auf die Her­zo Rhi­nos aus Her­zo­gen­au­rach. Der Kick­off zum Spiel ist um 17:00 Uhr. Ein­lass ist ab 16:00 Uhr. Im Rah­men des Pan­de­mie­schut­zes ist eine Kon­takt­nach­ver­fol­gung nötig, ein Test oder Impf­nach­weis jedoch nicht. Bis zu 300 Zuschauer*innen (100 Sitz­plät­ze, 200 Steh­plät­ze) kön­nen also nach über 2 Jah­ren Pau­se end­lich wie­der Live Foot­ball in Bay­reuth erleben.

Das Spiel wird im Rah­men der Bava­ri­an Bowl Seri­es aus­ge­tra­gen, wel­che als Ersatz für den abge­sag­ten Liga­be­trieb erfolgt.

Bis­her konn­ten sowohl die Her­zo Rhi­nos ihr erstes Sai­son­spiel gegen die Nürn­berg Hawks gewin­nen (14:03), als auch die Bay­reuth Dra­gons, die am 21.08.2021 Aus­wärts die Neu­stadt Fal­cons mit 27:00 besiegten.

Gespannt und vol­ler Vor­freu­de haben die Dra­gons sich die letz­ten Mona­te akri­bisch vor­be­rei­tet und hof­fen daher auf eine gro­ße Zahl Fans im Stadion.