„Abend­imp­fen“, Fami­li­en- und Schülerimpftage

Die Frei­en Impf­stun­den im Baye­ri­schen Impf­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels und die Son­der­impf­ter­mi­ne wer­den auch in den kom­men­den zwei Wochen wei­ter aus­ge­wei­tet. Dadurch sol­len Impf­wil­li­gen ein mög­lichst ein­fa­cher Zugang zu einer Imp­fung ermög­licht werden.

So bie­tet das Impf­zen­trum am Frei­tag, 27. August 2021, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie am Don­ner­tag, 26. August 2021, von 13.15 bis 16 Uhr und von 17 bis 19.30 Uhr Son­der­impf­ter­mi­ne am E‑Center in Bad Staf­fel­stein an. Ein wei­te­rer ist am Sams­tag, 28. August 2021, von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr am E‑Center Burg­kunst­adt.

Des Wei­te­ren bie­tet das Impf­zen­trum Lich­ten­fels, Gabels­ber­ger Stra­ße 22, am Frei­tag, 3. Sep­tem­ber 2021, und am Frei­tag, 24. Sep­tem­ber 2021, jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr eine Abend-Impf­stun­de an. Die­ser Ter­min ist spe­zi­ell für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gedacht, die in der Regel wäh­rend der regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten des Impf­zen­trums kei­ne Zeit haben, ins­be­son­de­re Berufstätige.

Schü­ler- und Fami­li­en-Impf­ta­ge sind am Sams­tag, 4. Sep­tem­ber 2021, am Frei­tag, 10. Sep­tem­ber 2021, und am Sams­tag 11. Sep­tem­ber 2021, zu den regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten des Impf­zen­trums. Die­se sind jeweils Diens­tag bis Sams­tag von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13.15 bis 16 Uhr. Sonn­tags und mon­tags ist das Impf­zen­trum geschlossen.

Für die Frei­en Impf­stun­den im Impf­zen­trum und die Son­der­impf­ter­mi­ne ist weder eine Ter­min­ver­ein­ba­rung noch eine vor­he­ri­ge Regi­strie­rung über das Baye­ri­sche Impf­por­tal erfor­der­lich. Mit­zu­brin­gen sind ein Aus­weis­do­ku­ment und Impfbuch.