Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

19-Jäh­ri­ger fährt mit E‑Roller ohne Versicherungsschutz

COBURG. Ohne Ver­si­che­rungs­schutz war am Diens­tag­vor­mit­tag ein 19-jäh­ri­ger Cobur­ger mit sei­nem E‑Roller im Cobur­ger Stadt­ge­biet unterwegs.

Einer Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on fiel der Rol­ler um 10:40 Uhr in der Vik­to­ria­stra­ße auf. An dem elek­tri­schen Gefährt war nicht das

vor­ge­schrie­be­ne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht, dass einen gül­ti­gen Haft­pflicht­ver­si­che­rungs­schutz für Kraft­fahr­zeug nach­weist. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ermit­teln gegen den 19-jäh­ri­gen Cobur­ger wegen einem Ver­stoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Laden­dieb hat es Ener­giedrink abgesehen

COBURG. Einen Ener­giedrink im Wert von 1,64 Euro ent­wen­de­te am Diens­tag­nach­mit­tag ein 12-Jäh­ri­ger aus einem Dro­ge­rie­markt in der Spitalgasse.

Einer Mit­ar­bei­te­rin des Dro­ge­rie­mark­tes beob­ach­te­te am Diens­tag um 15:15 Uhr den Schü­ler, als die­ser einen Ener­giedrink aus dem Regal nahm und die­sen unter sein T‑Shirt steck­te. Als der 12-Jäh­ri­ge ohne zu zah­len den Kas­sen­be­reich durch­quer­te, hielt ihn die Mit­ar­bei­te­rin auf und ver­stän­dig­te die Cobur­ger Poli­zei. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Laden­dieb­stahl auf und über­ga­ben das Kind an sei­ne Erziehungsberechtigten.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Falsch­fah­rer – Poli­zei sucht Zeugen

A 73 / Anschluss­stel­le Neu­stadt bei Coburg. Einen gehö­ri­gen Schrecken erlitt eine Fami­lie aus Neu­stadt am frü­hen Diens­tag­abend, als ihnen im Bereich der Anschluss­stel­le Neu­stadt ein sog. „Gei­ster­fah­rer“ ent­ge­gen kam. Der bis­lang unbe­kann­te Ver­kehrs­teil­neh­mer fuhr gegen 17:50 Uhr mit sei­nem Klein­trans­por­ter auf dem Anschluss­ast in Rich­tung Röden­tal, der eigent­lich aus­schließ­lich dem Gegen­ver­kehr nach Neu­stadt vor­be­hal­ten ist. Nur der schnel­len Reak­ti­on des geschä­dig­ten Fami­li­en­va­ters ist es zu ver­dan­ken, dass es nicht zu einem Ver­kehrs­un­fall kam.

Beim Falsch­fah­rer soll es sich um einen Klein­trans­por­ter mit wei­ßem Fah­rer­haus und grau­em Pla­nen­auf­bau han­deln. Die VPI Coburg ermit­telt wegen des Ver­dachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter Tel. 09561/645–0 bei der Cobur­ger Ver­kehrs­po­li­zei zu melden!

Land­kreis Coburg / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Zeu­gen nach Belei­di­gun­gen und Kör­per­ver­let­zung gesucht

NEU­STADT B.COBURG, LKR. COBURG. Nach einer Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gun­gen bei einem Super­markt und Fast-Food-Restau­rant am Sams­tag, 14. August 2021, bit­tet die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg um Mithilfe.

Gegen 18 Uhr hiel­ten sich zwei syri­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen zunächst vor und dann in dem Ein­kaufs­markt in der Son­ne­ber­ger Stra­ße, nahe der Stra­ße „An der gebrann­ten Brücke“ auf. Dabei wur­den sie von einem Rad­fah­rer belei­digt. Als bei­de Män­ner das Geschäft wie­der ver­lie­ßen, schlug der Unbe­kann­te im Vor­bei­fah­ren einem von ihnen in den Nacken. Kurz dar­auf kam ein jün­ge­rer und offen­bar mit dem Tat­ver­däch­ti­gen näher bekann­ter Mann, mit einem wei­ßen Auto dazu. Auf Höhe des nahe­ge­le­ge­nen Fast-Food-Restau­rants äußer­ten dann bei­de aus­län­der­feind­li­che Belei­di­gun­gen gegen­über den 20 und 21 Jah­re alten Syrern.

Die Tat­ver­däch­ti­gen wer­den wie folgt beschrieben:

1. Mann

geschätz­te 50 Jah­re alt

zir­ka 180 Zen­ti­me­ter groß und kräftig

hat eine Glat­ze und Täto­wie­rung an der rech­ten Schul­ter in Form eines Sterns

trug eine wei­ßes T‑Shirt

2. Mann:

zir­ka 175 Zen­ti­me­ter groß und kräftig

beklei­det mit einem blau­en T‑Shirt

fuhr einen wei­ßes Auto der Mar­ke „Kia“ in sport­li­cher Optik

Zeu­gen, die am Sams­tag, 14. August 2021, ent­spre­chen­den Wahr­neh­mun­gen bei dem Ein­kaufs­markt in der Son­ne­ber­ger Stra­ße und/​oder dem nahe­ge­le­ge­nen Fast-Food-Restau­rant gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Auf­back­bröt­chen löst Feu­er­wehr­ein­satz aus

Kro­nach: Am Diens­tag­mor­gen gegen 10:00 Uhr wur­de die Feu­er­wehr Kro­nach zu einer Rauch­ent­wick­lung in der Stöhr­stra­ße beor­dert. Bei Ein­tref­fen der Feu­er­wehr­kräf­te konn­te kein offe­nes Feu­er fest­ge­stellt wer­den. Wie sich her­aus­stell­te, hat­te die Mikro­wel­le in der Küche eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses die Rauch­ent­wick­lung ver­ur­sacht. Einen tech­ni­schen Defekt am besag­ten Elek­tro­ge­rät konn­te die Feu­er­wehr aus­schlie­ßen. Im Gar­raum der Mikro­wel­le befand sich ein ver­kohl­tes Bröt­chen. Die­ses wur­de offen­sicht­lich von einem der Kin­der des Haus­ei­gen­tü­mers ver­sucht auf­zu­backen. Ein Scha­den im bzw. am Gebäu­de ist nicht entstanden.

Spiel­kon­so­le nicht geliefert

Pres­sig: Ein Mann aus dem Raum Pres­sig wur­de die­se Woche bei der Poli­zei­dienst­stel­le in Kro­nach vor­stel­lig, um Anzei­ge wegen Waren­be­trugs zu erstat­ten. Der Geschä­dig­te wur­de auf ein Ver­kaufs­in­se­rat für eine Nin­ten­do Switch auf­merk­sam, wel­che für den Preis von 250,- Euro bei Face­book ange­bo­ten wur­de. Das Geld bezahl­te der Anzei­ge­er­stat­ter per Sofort­über­wei­sung an eine Ber­li­ner Bank. Seit­dem ist der Kon­takt zum Ver­käu­fer nicht mehr herstellbar.