Pres­sig. Ein Mann aus dem Raum Pres­sig wur­de die­se Woche bei der Poli­zei­dienst­stel­le in Kro­nach vor­stel­lig, um Anzei­ge wegen Waren­be­trugs zu erstat­ten. Der Geschä­dig­te wur­de auf ein Ver­kaufs­in­se­rat für eine Nin­ten­do Switch auf­merk­sam, wel­che für den Preis von 250,- Euro bei Face­book ange­bo­ten wur­de. Das Geld bezahl­te der Anzei­ge­er­stat­ter per Sofort­über­wei­sung an eine Ber­li­ner Bank. Seit­dem ist der Kon­takt zum Ver­käu­fer nicht mehr herstellbar.