Die Nach­fra­ge nach kosten­lo­sen Bür­ger­tests scheint unge­bro­chen. Gera­de vor und nach Urlaubs­rei­sen las­sen aktu­ell vie­le Eltern ihre Kin­der mit einem Schnell­test auf das Coro­na-Virus testen. Die Erfah­rung der letz­ten Mona­te hat gezeigt, dass die mei­sten Kin­der den Abstrich im vor­de­ren Nasen­be­reich gut akzep­tie­ren. Für eini­ge Kin­der ist der Nasen­ab­strich-Test jedoch unan­ge­nehm oder mit Angst und Stress ver­bun­den. Die­se Kin­der kön­nen in der Test­sta­ti­on der DLRG Hirschaid nun auch mit­tels Spuck­test gete­stet wer­den. Dabei wird Spei­chel im Mund­raum gesam­melt und in ein Röhr­chen gespuckt. Wich­tig ist, dass das Kind in den 30 Minu­ten vor dem Test nichts geges­sen und nichts getrun­ken hat.

Gete­stet wird täg­lich von 9 bis 10 Uhr und von 17 bis 19 Uhr im Was­ser­ret­tungs­zen­trum der DLRG, Bahn­hof­stra­ße 17, Hirschaid (gegen­über dem Bahn­hof) in Hirschaid. Das Ergeb­nis wird inner­halb von 20 Minu­ten per E‑Mail zuge­schickt. Ein Ter­min kann vor­ab online ver­ein­bart wer­den unter https://​hirschaid​.dlrg​.de/​s​c​h​n​e​l​l​t​e​sts