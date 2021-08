Bereits in die drit­te Sai­son in Fol­ge und ins­ge­samt in eine fünf­te Spiel­zeit geht man zusam­men mit den frän­ki­schen Kol­le­gen aus Nürn­berg, was eine Koope­ra­ti­on auf dem Spie­ler­sek­tor angeht. Auch in die­sem Jahr wer­den För­der­li­zen­zen für jun­ge Akteu­re aus­ge­stellt, die dann bei Bedarf beim jewei­li­gen befreun­de­ten Club ein­ge­setzt wer­den kön­nen. Die Aus­bil­dung und För­de­rung jun­ger Talen­te steht hier im Vor­der­grund, sodass man auf die jewei­li­gen Bedürf­nis­se der jun­gen Cracks ein­geht und die­se nach Mög­lich­keit dort ein­set­zen wird, wo der größ­te Nut­zen für den Akteur zu erwar­ten ist. Der geo­gra­phi­sche Vor­teil die­ser Koope­ra­ti­on zwi­schen den Clubs ist hier ein gro­ßer Plus­punkt, sowie auch das Ansin­nen der Clubs, jun­gen Spie­lern die Mög­lich­keit zu bie­ten, sich zu fortzuentwickeln.

Mit einer För­der­li­zenz, um auch für die Bay­reuth Tigers aufs Eis gehen zu kön­nen, wer­den fol­gen­de Akteu­re erhalten.

Juli­us Kar­rer: Der inzwi­schen 21-jäh­ri­ge Ver­tei­di­ger, der sich in der Vor­sai­son – als die Lizenz­ver­tei­lung anders­her­um war – bei sei­nen Ein­sät­zen in Nürn­berg „fest­ge­spielt“ hat und über­zeu­gen konn­te, wur­de inzwi­schen zwei Mal von Toni Söder­holm im Natio­nal­team eingesetzt.

Fabri­zio Pilu: Kürz­lich sei­nen 18. Geburts­tag gefei­ert, steht der gebür­ti­ge Mann­hei­mer, der den kom­plet­ten Nach­wuchs in sei­ner Hei­mat­stadt durch­lau­fen hat, ab sofort im DEL-Kader der Ice Tigers. Sowohl im DNL­Team der Adler, sowie bei sei­nen Ein­sät­zen im U‑Bereich der Natio­nal­mann­schaf­ten gehör­te der rechts­schie­ßen­de Ver­tei­di­ger stets zu den Leistungsträgern.

Lukas Riba­rik: Zurück in sei­ne Hei­mat­stadt ging es für Lukas Riba­rik, der zuletzt in der Orga­ni­sa­ti­on der Adler Mann­heim sowohl in der DNL auf­ge­lau­fen ist als auch für Heil­bronn in der DEL2 über 40 Spie­le absol­vie­ren konn­te. Dabei gelan­gen dem jun­gen Stür­mer­ta­lent 10 Punkte.

Tim Flei­scher: Bereits auf 70 Ein­sät­ze in der DEL blickt Tim Flei­scher zurück. Der 20-jäh­ri­ge Rechts­schüt­ze hat den Nach­wuchs der Iser­lohn Roo­sters durch­lau­fen, bevor es ihn für eine Spiel­zeit nach Mann­heim und für einer wei­te­re nach Kana­da in die OHL zog.

Den­nis Lobach: Der gebür­ti­ge Schwein­fur­ter kann eben­falls bereits auf Ein­sät­ze in der DEL – bei Red Bull Mün­chen sowie den Nür­berg Ice Tigers ver­wei­sen. Der inzwi­schen 21-jäh­ri­ge Rechts­schüt­ze, der bei über 70 Ein­sät­zen im Nach­wuchs das Tri­kot mit dem Bun­des­ad­ler getra­gen hat, hat bereits in noch jün­ge­ren Jah­ren mehr als einen Punkt in sei­nen Par­tien, die er in der Ober­li­ga bestritt, auf sein Haben-Kon­to gebracht.

Von Sei­ten der Bay­reuth Tigers wird Jan-Luca Schu­ma­cher mit einer Dop­pel­li­zenz aus­ge­stat­tet. Der noch 19-jäh­ri­ge Links­schüt­ze kam wäh­rend der ver­gan­ge­nen Sai­son aus Heil­bronn nach Ober­fran­ken und füg­te sich schnell ins Mann­schafts­ge­fü­ge ein. 10 Punk­te gelan­gen dem schnel­len Außen­stür­mer im Tri­kot der Tigers.