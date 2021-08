MIB-Mit­glied Flo­rim Gashi über­reicht im Auf­trag von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke Bam­berg-Bild­band an den Prä­si­den­ten des Kosovo

Einen Bild­band über das UNESCO-Welt­erbe Bam­berg über­reich­te jetzt Flo­rim Gashi im Namen von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke an den Pre­mier­mi­ni­ster der Repu­blik Koso­vo, Albin Kur­ti. In sein Hei­mat­land war Flo­rim Gashi als Mit­glied des Migran­ten- und Inte­gra­ti­ons­bei­rats der Stadt Bam­berg und als Vor­sit­zen­der des Deutsch-Alba­ni­schen Kul­tur­ver­eins Dar­da­nia Bam­berg gereist. Dort nahm er an einem Tref­fen mit Ver­tre­tern der Dia­spo­ra aus vie­len euro­päi­schen Län­dern und den USA teil.

„Die Dia­spo­ra ist ein wich­ti­ger Teil der Nati­on. Die im Aus­land leben­den Koso­va­ren leben zwar außer­halb unse­res Hei­mat­lan­des, sind aber in unse­ren Her­zen,“ so Pre­mier­mi­ni­ster Albin Kur­ti. Außen­mi­ni­ste­rin Doni­ka Gër­val­la-Schwarz und ihre Stell­ver­tre­te­rin Liza Gashi ergänz­ten: „Wir arbei­ten der­zeit inten­siv an einem natio­na­len Regie­rungs­pro­gramm, das den Wis­sens- und Erfah­rungs­aus­tausch mit der Dia­spo­ra vor­an­trei­ben soll.“

Flo­rim Gashi, der in engem Aus­tausch mit der Regie­rung sei­nes Hei­mat­lan­des Koso­vo steht, besuch­te weni­ge Tage nach dem Tref­fen erneut Albin Kur­ti in des­sen Regie­rungs­sitz und über­gab ihm mit per­sön­li­chen Grü­ßen von Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­sters Andre­as Star­ke den Bamberg-Bildband.

Kur­ti freu­te sich sicht­lich, war er doch 2018 bereits selbst ein­mal zu Besuch in Bam­berg und sehr beein­druckt von der Viel­falt der Stadt. Weil die Regie­rung im Koso­vo den Dia­log und die Zusam­men­ar­beit mit der Dia­spo­ra stär­ken will und ihm der Kon­takt mit Bam­berg wich­tig per­sön­lich ist, möch­te Albin Kur­ti bald wie­der nach Bam­berg kommen.