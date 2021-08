Kar­ten für wei­te­re Heim­spie­le im Vorverkauf

Die Vor­ga­ben nach der aktu­el­len Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung und vor allem deren Umset­zung bei den Heim­spie­len der Fuß­ball Bay­ern­li­ga zuletzt haben es gezeigt: Fuß­ball mit Zuschau­ern funk­tio­niert. Alle Besu­cher der bis­he­ri­gen Heim­spie­le gin­gen ver­ant­wor­tungs­be­wusst mit der Situa­ti­on um und ermög­lich­ten einen rei­bungs­lo­sen Ablauf des Spiel­be­triebs. „Mit die­sem Kon­zept wird es wei­ter­ge­hen. Das heißt, dass ab sofort auch für alle Spie­le, die im Sep­tem­ber statt­fin­den, Kar­ten im Vor­ver­kauf erwor­ben wer­den kön­nen“, kün­digt Vor­stands­vor­sit­zen­der Jörg Schmal­fuß an. Tickets für die näch­sten Begeg­nun­gen gegen den TSV Groß­bar­dorf am Abend des 31. August, für das Top­spiel gegen den ATSV Erlan­gen am 4. Sep­tem­ber sowie für das Duell gegen Auf­stei­ger Vat­an Spor Aschaf­fen­burg kön­nen bereits jetzt geor­dert werden.

Kei­ne Ände­run­gen bei Ablauf – 3G-Rege­lung greift nicht

Der FC Ein­tracht Bam­berg macht dar­auf auf­merk­sam, dass die soge­nann­te 3‑G-Regel nicht greift. Sie gilt seit 23. August nur, wenn die 7‑Ta­ge-Inzi­denz an drei auf­ein­an­der­fol­gen­den Tagen bei 35 oder höher liegt und betrifft dann nur den Innen­be­reich. Somit ist es auch künf­tig grund­sätz­lich jedem Zuschau­er ohne Impf‑, Test- oder Gene­sungs­nach­weis mög­lich, die Heim­spie­le der Dom­rei­ter live im Sta­di­on zu ver­fol­gen. Für aus­rei­chend Schutz für alle Fans sor­gen zudem eine exak­te Platz­zu­wei­sung, die Ein­hal­tung der Abstand­re­geln und die FFP-2-Mas­ken­pflicht bis zum Errei­chen des Sitz­plat­zes. Um War­te­schlan­gen an der Tages­kas­se zu ver­mei­den und mit Blick auf die maxi­ma­le Zuschau­er­zahl von 500 bie­tet der FCE sei­ne Tickets im Vor­ver­kauf an – und rät auch um Vor­ab­kauf. Das aus­ver­kauf­te Spiel am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de gegen die SpVgg Ans­bach zeigt, dass die Kar­ten für die Heim­spie­le des FCE aktu­ell sehr begehrt sind. „Daher bit­ten wir alle Fans und FCE-Freun­de, auch im Sin­ne eines rei­bungs­lo­sen Ablaufs am Ein­gang, die Kar­ten im Vor­ver­kauf zu erwer­ben“, so Jörg Schmal­fuß abschließend.

Kar­ten gibt es online im Ticket­shop des FC Ein­tracht Bam­berg unter www​.fce2010​.de und an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len in ganz Bay­ern – und das sogar zum Vor­teils­preis. In der Regi­on kön­nen Kar­ten gekauft wer­den unter ande­rem beim bvd Kar­ten­ser­vice Bam­berg (Lan­ge Stra­ße 39/41), am Kar­ten­ki­osk Bam­berg an der Bro­se Are­na (Forch­hei­mer Stra­ße), bei Lot­to Hüm­mer Hall­stadt (Emil-Kem­mer-Stra­ße 19), im Rei­se­bü­ro Ebern (Rit­ter-von-Schmitt-Stra­ße 8 ) oder in Annett´s Rei­se­bü­ro Hirschaid (Kirch­platz 5). Soll­ten am Spiel­tag noch freie Plät­ze vor­han­den sind, öff­net (kurz­fri­stig) auch die Tageskasse.