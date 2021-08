Pres­se­mit­tei­lung des „Fee­sen­hof“:

Seit dem 19.08.2021 ist unser neu­er Obst­ver­kaufs­au­to­mat in Betrieb. Sie erhal­ten ab sofort “7 Tage / 24 Std.“ in der Woche fri­sches Obst je nach Sai­son bei Ihrem Obst­bau­ern Georg Beut­ner in Weingarts.

Aktu­ell kön­nen Sie bei uns frisch gekühl­te Äpfel und Zwetsch­gen am Auto­ma­ten kau­fen. So haben Sie immer die beste Qua­li­tät. Zusätz­lich kön­nen wir Ihnen noch unse­ren Apfel­saft sowie Honig und Kar­tof­feln mit anbieten.

Als beson­de­res „high­light“ kön­nen wir unse­ren Char­le­ma­gner-Apfel­sekt und ‑Apfel­wein am Auto­ma­ten zum Ver­kauf mit anbie­ten (Vor­aus­set­zung hier­für ist die Alters­prü­fung mit dem Per­so­nal­aus­weis am Ter­mi­nal des Automaten).

Sie errei­chen uns auch in unse­rem Hof­la­den wie gewohnt frei­tags von 13.00 – 18.00 Uhr und sams­tags von 9.00 – 14.00 Uhr und auf www​.fee​sen​hof​.de

Für Bestel­lun­gen in der Sai­son ste­hen wir Ihnen jeder­zeit wei­ter ger­ne zur Ver­fü­gung. Wir freu­en uns auf Ihr Kommen.

Obst­hof – Edel­bren­ne­rei Georg Beutner

Wein­garts 11, 91301 Kunreuth

mobil 0151 1111 7231

www​.fee​sen​hof​.de