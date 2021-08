Am Sams­tag, den 11. Sep­tem­ber, von 10 Uhr bis 16 Uhr öff­net die Was­ser­ret­tungs­sta­ti­on am Fich­tel­see ihre Türen für alle inter­es­sier­ten Besucher.

Die Was­ser­ret­tungs­sta­ti­on am Fich­tel­see wur­de erst im Mai die­ses Jah­res in Dienst gestellt und bie­tet der ehren­amt­li­chen Wach­mann­schaft der Was­ser­wacht und ihrer Aus­rü­stung Unter­kunft und einen moder­nen Stütz­punkt. Am 11. Sep­tem­ber kön­nen inter­es­sier­te Besu­cher das moder­ne Gebäu­de besich­ti­gen und sich über die Arbeit der ehren­amt­li­chen Was­ser­ret­ter der Was­ser­wacht infor­mie­ren. Neben der Mög­lich­keit die Was­ser­wacht­sta­ti­on zu besich­ti­gen wird fol­gen­des geboten:

Ret­tungs­ge­rät der Wasserwacht

Sze­nen aus der Wasserrettung

Kin­der­hüpf­burg

Die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Was­ser­wacht freu­en sich auf Ihren Besuch! (Es gel­ten die aktu­el­len Infek­ti­ons­schutz- und Hygienemaßnahmen!)